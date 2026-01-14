Polícia na protidrogovej akcii zadržala niekoľko osôb, zasahovali na viacerých miestach v Prešovskom kraji

Pri zásahu bolo zaistené väčšie množstvo rôznych omamných a psychotropných látok.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Polícia, akcia
Prešovskí krajskí kriminalisti zasahovali na viacerých miestach Prešovského kraja v rámci policajnej akcie Everest. Foto: www.facebook.com
Prešovský kraj Iné správy Iné správy z lokality Prešovský kraj

Prešovskí krajskí kriminalisti zasahovali v utorok 13. januára večer na viacerých miestach Prešovského kraja v rámci policajnej akcie Everest, zameranej na závažnú drogovú trestnú činnosť. Zadržali pritom niekoľko osôb a vykonali domové a iné prehliadky.

Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, krajskí policajti akciu vykonali v súčinnosti s príslušníkmi Pohotovostných policajných útvarov z Prešova a Košíc, za účasti kriminalistických technikov a kynológov.

Pri zásahu bolo zaistené väčšie množstvo rôznych omamných a psychotropných látok, ktoré budú predmetom znaleckého skúmania. „Procesné úkony v tejto veci naďalej prebiehajú,“ skonštatovala polícia.

Okruhy tém: Policajná akcia Protidrogová akcia

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk