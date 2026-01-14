Vláda vyhlási po ruských útokoch stav núdze v energetike, Kyjev zápasí s výpadkami tepla

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu oznámil, že krajina vyhlási stav núdze v energetickom sektore po pokračujúcich ruských útokoch na infraštruktúru dodávok tepla a elektriny počas mrazivej zimy. Rusko v posledných mesiacoch podniká každodenné dronové a raketové útoky, ktoré cielia najmä na energetické zariadenia.
Koordinačné centrum
„Zriadi sa stále koordinačné centrum na riešenie situácie v meste Kyjev. Zároveň bude pre energetický sektor Ukrajiny vyhlásený stav núdze,“ uviedol Zelenskyj po mimoriadnom rokovaní venovanom aktuálnej situácii.
Prezident dodal, že vláde nariadil zintenzívniť snahy o získanie podpory od spojencov, uvoľniť regulácie pre záložné zdroje energie a prehodnotiť pravidlá nočného vychádzania. Zároveň sa podľa neho pracuje na výraznom zvýšení objemu dovozu elektriny do krajiny.
Totálna vojna
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uviedol, že približne 400 bytových domov je už niekoľko dní bez kúrenia po masívnom ruskom útoku z minulého piatka, ktorý spočiatku pripravil o teplo a elektrinu až polovicu hlavného mesta. „Situácia v Kyjeve je veľmi zložitá. Takýto rozsah je prvý za štyri roky totálnej vojny,“ napísal na sociálnych sieťach.
Teploty v Kyjeve majú v noci klesnúť pod mínus 15 stupňov Celzia. Obyvatelia majú podľa Klička v súčasnosti elektrinu približne tri hodiny denne, zatiaľ čo bez nej zostávajú až desať hodín alebo aj dlhšie. Úrady zaviedli núdzové výpadky prúdu a od minulého piatka zriadili približne 1 200 vyhrievacích centier.