Policajti zadržali dve osoby v prípade podozrivého úmrtia dieťaťa v Žiari nad Hronom

V prípade podozrivého úmrtia dieťaťa v Žiari nad Hronom policajti zadržali dve podozrivé osoby, ktoré boli umiestnené do policajnej cely. Ako informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková, kriminalisti vo veci vykonávajú intenzívne vyšetrovanie, pričom začali v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu zabitia.
„Dôležité budú v tomto prípade vyjadrenia súdnych znalcov z odboru zdravotníctva, s ktorými kriminalisti úzko spolupracujú,“ uviedla hovorkyňa. Doplnila, že obvinenie voči konkrétnej osobe zatiaľ v tomto prípade vznesené nebolo.
Podľa medializovaných informácií bolo v pondelok 12. januára privezené do nemocnice dieťa s vážnymi zdravotnými ťažkosťami. „Dieťa malo mať údajne na tele stopy násilia,“ uviedol denník Nový čas. Svojim zraneniam nakoniec dieťa podľahlo.