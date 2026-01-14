Najlepší obranca, ktorý zrazu nehrá. Čo sa deje so Šimonom Nemcom v New Jersey?

Na prvý pohľad ide o rutinné rozhodnutie v nabitom programe NHL. Oddych nedávno zraneného hráča a rotácia zostavy. No čím viac sa človek prehrabáva medzi riadkami vyjadrení trénera Sheldona Keefa, generálneho manažéra Toma Fitzgeralda a kontextom okolo najdrahšieho obrancu tímu Dougieho Hamiltona, tým viac sa vynára otázka: čo vlastne v tíme New Jersey Devils zamýšľajú so Šimonom Nemcom? A či v tom nie je viac než len zbytočná opatrnosť.
Oficiálna verzia znie rozumne. Nemec po 12-zápasovej absencii nastúpil na dva zápasy po sebe a tréner nechcel riskovať, aby hral druhý deň za sebou. „Chceme byť múdri a nechať ho oddýchnuť si,“ vysvetľoval Keefe. Zároveň však dodal vetu, ktorá zarezonovala silnejšie než všetky zdravotné argumenty: Nemcova hra po návrate „nebola na úrovni, na akej bola pred zranením“. V preklade do hokejovej reči: mladý obranca zatiaľ nepresvedčil. A v klube, ktorý je pod tlakom výsledkov, sa trpezlivosť míňa rýchlo.
Lenže práve tu sa začína dilema. Ešte pred zranením bol autor siedmich gólov v tejto sezóne (aj jedného hetriku) Nemec podľa slov Fitzgeralda „jednoznačne náš najlepší obranca“. Teraz sa zrazu ocitá mimo zostavy v momente, keď sa rieši budúcnosť Hamiltona, ktorého klub aktívne ponúka na výmenu. Oficiálne ide o „biznis so zostavou“, ako to pomenoval Fitzgerald: „Toto je jednoducho Dougie ako ten, kto vyšiel nazvyš, keď je pravá strana konečne zdravá.“ No v praxi to znamená, že Nemec sa stáva premenlivou položkou v rovnici, kde sa mieša výkonnosť, vývoj, platový strop a obchodná stratégia.
Keefe sa snaží vysielať upokojujúce signály. Naznačil, že Nemec sa vráti do zostavy už pri najbližšom domácom zápase, a zdôraznil, že ide o krátkodobé rozhodnutie. Lenže zároveň priznáva, že ide o náročnú situáciu, kde do hry vstupuje „ľudský element“. A ten je pri 21-ročnom obrancovi kľúčový. Ak mladému hráčovi dáte najavo, že jeho miesto nie je isté, že je prvý na odstrel pri každej komplikácii, môže to mať dlhodobé následky – na sebavedomie aj vývoj.
V pozadí navyše cítiť, že Devils momentálne balansujú medzi dvoma časovými osami. Jednou je prítomnosť – tlak na okamžité výsledky a chaos okolo Hamiltonovej možnej výmeny. Druhou je budúcnosť, v ktorej má byť Šimon Nemec pilierom obrany na roky dopredu. Problém nastáva, keď sa tieto dve osi začnú navzájom vytláčať. A Nemec sa vtedy môže stať obeťou rozhodnutí, ktoré s jeho dlhodobým potenciálom súvisia len okrajovo.
Otázka teda neznie, či Devils Nemcovi veria. O tom klub oficiálne uisťuje. Otázka znie, či mu v tejto fáze dokážu vytvoriť stabilné prostredie, v ktorom môže rásť bez toho, aby bol vtiahnutý do „biznisu so zostavou“. Ak má byť Nemec budúcim lídrom obrany, potrebuje viac než len uistenia na tlačovkách. Potrebuje jasný signál na ľade. Zatiaľ ho dostáva len čiastočne.