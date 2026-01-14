Slovenské biatlonistky sa zmestili do elitnej desiatky v štafete v Ruhpoldingu, deväťkrát dobíjali

Slovenská ženská biatlonová štafeta má za sebou štvrté vystúpenie v aktuálnej sezóne Svetového pohára.
Po ôsmom mieste v Östersunde, piatom v Hochfilzene a dvanástom v Oberhofe prišiel v Ruhpoldingu návrat do elitnej desiatky.
Kvarteto Zuzana Remeňová, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová a Paulína Bátovská Fialková sa v cieli zaradilo na koniec prvej desiatky s deviatimi dobíjaniami na strelnici a celkovým mankom dvoch minút na víťazné Nórky.
Dlho strieľali
Streľbu mala spomedzi Sloveniek najlepšiu Mária Remeňová, ktorá v ľahu a na stojke dovedna len raz dobíjala. Za Švajčiarkami na deviatom mieste slovenské biatlonistky v cieli zaostali o 13 sekúnd, tie však mali na strelnici iba štyri dobíjania. Celkovo sa Slovenky na strelnici zdržali najdlhšie zo všetkých desiatich štafiet vo výsledkovom poradí.
Víťazné Nórky mali tiež deväť dobíjaní, ale zvládli to oveľa rýchlejšie ako Slovenky. Ich finišmanka Maren Kirkeeidová sa v cieľovej rovinke prehnala okolo dovtedajšej líderky Talianky Lisy Vittozziovej, ktorá v cieli zaostala o necelú sekundu.
Francúzky mimo pódia
Na treťom mieste skončili Švédky. Favoritky z Francúzska skončili až na štvrtej priečke, keď Julia Simonová na poslednom úseku v závere neudržala tento tria pred ňou – Nórky Kirkeeidovej, Talianky Vittozziovej a Švédky H. Öbergovej. Na skvelom piatom mieste dobehli Češky a na šiestom Nemky.