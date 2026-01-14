Do ZOH je na programe iba jediný slalom. Šéf Dukly Banská Bystrica hovoril o Vlhovej návrate - FOTO

Nastávajú tak otázky aj obavy, či sa vôbec postaví na štart nejakých pretekov Svetového pohára a vyskúša si to, čo jej ide najlepšie.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
POHODA: Tretí deň festivalu
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas tretieho dňa 28. ročníka multižánrového festivalu Pohoda na letisku v Trenčíne. Trenčín, 12. júl 2025. Foto: SITA/Tomáš Somr
Slovensko Lyžovanie Lyžovanie z lokality Slovensko

Zimné olympijské hry sa nezadržateľne blížia, do ich začiatku zostáva necelý mesiac. Slovenská nádej na obhajobu zlatej medaily zo slalomu Petra Vlhová však už vyše dvoch rokoch nesúťažila.

Nastávajú tak otázky aj obavy, či sa vôbec postaví na štart nejakých pretekov Svetového pohára a vyskúša si to, čo jej ide najlepšie.

Šéf Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica Gabriel Baran pre web sport24.pluska.sk priznal, že je s Liptáčkou v pravidelnom kontakte.

Je zaregistrovaná

„Môžem povedať, že jej výkonnosť ide rapídne hore. Dokonca som sa bol pozrieť aj na jednotlivé časti prípravy. Z vlastnej skúsenosti však nechce nič unáhliť a ide vlastným tempom tak, aby to vyhovovalo predovšetkým jej, bez ohľadu na ostatných,“ uviedol Baran.

Do ZOH sa bude v slalome pretekať iba raz – 25. januára v českom stredisku Špindlerův Mlýn. Vlhová je naň zaregistrovaná, ale jej účasť nie je istá.

Takisto sa mala zúčastniť utorňajšieho (13.1.) večerného slalomu v rakúskom Flachau, no nestalo sa tak. Napokon zvíťazila Američanka Mikaela Shiffrinová.

Fotogaléria: Petra Vlhová

POHODA: Tretí deň festivalu
POHODA: Tretí deň festivalu
POHODA: Tretí deň festivalu
793 fotiek v galérii
POHODA: Tretí deň festivalu

Chce pokračovať v kariére

„To, či bude štartovať na Svetovom pohári alebo na olympiáde, všetci nechávame výlučne na jej rozhodnutí a nikto ju do ničoho netlačí. Je to športovkyňa, ktorá už dosiahla veľmi veľa a sama najlepšie vie, či je natoľko pripravená zmerať si sily s tými najlepšími. To, či by jej štart na pretekoch ešte pred olympiádou pomohol, z mojej pozície neviem úplne zhodnotiť. Viem však, že za ňou budem určite stáť, aj keby v tejto sezóne už vôbec nenastúpila. To isté platí aj v súvislosti s olympijskými hrami,“ povedal šéf Dukly.

Vlhová trénovala v Taliansku, Rakúsku či Fínsku. Nevynechala ani bolestivé miesto, kde sa zranila v januári 2024, a síce stredisko Jasná.

„Kľúčové je, že je pevne rozhodnutá pokračovať v kariére. Či bude alebo nebude štartovať na olympiáde, nič nemení. Pre Duklu je najdôležitejšie, že tu vôbec môžeme mať takého športovca, akým Peťa je. Je to špičková lyžiarka a keď sa s ňou rozprávate, hneď vám je jasné, že presne takto majú vyzerať elitní športovci,“ dodal pre uvedený portál Baran.

Viac k osobe: Petra Vlhová
Firmy a inštitúcie: FIS Medzinárodná lyžiarska federácia
Okruhy tém: Liečba Návrat Operácia Preteky Svetový pohár ZOH 2026 v Taliansku Zranenie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk