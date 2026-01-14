Do ZOH je na programe iba jediný slalom. Šéf Dukly Banská Bystrica hovoril o Vlhovej návrate - FOTO

Zimné olympijské hry sa nezadržateľne blížia, do ich začiatku zostáva necelý mesiac. Slovenská nádej na obhajobu zlatej medaily zo slalomu Petra Vlhová však už vyše dvoch rokoch nesúťažila.
Nastávajú tak otázky aj obavy, či sa vôbec postaví na štart nejakých pretekov Svetového pohára a vyskúša si to, čo jej ide najlepšie.
Šéf Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica Gabriel Baran pre web sport24.pluska.sk priznal, že je s Liptáčkou v pravidelnom kontakte.
Vlhová sa cíti výborne a tvrdo pracuje. Dátum svojho návratu však stále nepozná - FOTO
Je zaregistrovaná
„Môžem povedať, že jej výkonnosť ide rapídne hore. Dokonca som sa bol pozrieť aj na jednotlivé časti prípravy. Z vlastnej skúsenosti však nechce nič unáhliť a ide vlastným tempom tak, aby to vyhovovalo predovšetkým jej, bez ohľadu na ostatných,“ uviedol Baran.
Do ZOH sa bude v slalome pretekať iba raz – 25. januára v českom stredisku Špindlerův Mlýn. Vlhová je naň zaregistrovaná, ale jej účasť nie je istá.
Takisto sa mala zúčastniť utorňajšieho (13.1.) večerného slalomu v rakúskom Flachau, no nestalo sa tak. Napokon zvíťazila Američanka Mikaela Shiffrinová.
Chce pokračovať v kariére
„To, či bude štartovať na Svetovom pohári alebo na olympiáde, všetci nechávame výlučne na jej rozhodnutí a nikto ju do ničoho netlačí. Je to športovkyňa, ktorá už dosiahla veľmi veľa a sama najlepšie vie, či je natoľko pripravená zmerať si sily s tými najlepšími. To, či by jej štart na pretekoch ešte pred olympiádou pomohol, z mojej pozície neviem úplne zhodnotiť. Viem však, že za ňou budem určite stáť, aj keby v tejto sezóne už vôbec nenastúpila. To isté platí aj v súvislosti s olympijskými hrami,“ povedal šéf Dukly.
Vlhová trénovala v Taliansku, Rakúsku či Fínsku. Nevynechala ani bolestivé miesto, kde sa zranila v januári 2024, a síce stredisko Jasná.
„Kľúčové je, že je pevne rozhodnutá pokračovať v kariére. Či bude alebo nebude štartovať na olympiáde, nič nemení. Pre Duklu je najdôležitejšie, že tu vôbec môžeme mať takého športovca, akým Peťa je. Je to špičková lyžiarka a keď sa s ňou rozprávate, hneď vám je jasné, že presne takto majú vyzerať elitní športovci,“ dodal pre uvedený portál Baran.