Cestu za obhajobou bronzu sa budú snažiť pokaziť hviezdy NHL. Slovákov čaká náročný turnaj na ZOH - VIDEO, FOTO

Slovenský hokej stojí pred jednou z najväčších výziev uplynulých rokov. Turnaj v Miláne prinesie návrat hráčov NHL, súboje s absolútnou svetovou elitou a pre Slovensko aj jedinečnú šancu nadviazať na historický úspech spred štyroch rokov.
Kto bude reprezentovať naše farby, kde sa bude hrať, aké sú naše šance a prečo budú Miláno a Cortina ideálnymi miestami zažiť hokejový sviatok naživo? Športová cestovná agentúra Futbaltour všetko podrobne vysvetľuje.
Slovenská reprezentácia vstúpi do turnaja v Miláne v špeciálnej pozícii – ako obhajca bronzových medailí. Úspech z posledného turnaja výrazne zdvihol rešpekt k slovenskému hokeju a ukázal, že aj menšia krajina dokáže konkurovať veľmociam.
Tentoraz však bude výzva ešte väčšia. Po prvýkrát od roku 2014, keď sa hralo v ruskom Soči, sa na turnaji predstavia hráči NHL, čo dramaticky zvyšuje kvalitu aj tempo zápasov. Pre fanúšikov to znamená jediné – najlepší hokej planéty na jednom mieste.
Miláno ako centrum hokejového diania
Hokejový turnaj sa odohrá priamo v Miláne, ktoré sa počas februára premení na jedno z hlavných centier svetového športu. Zápasy budú hostiť dve moderné dejiská, pripravené na hokej najvyššej úrovne.
Prvým z nich je PalaItalia Santa Giulia, úplne nová aréna vybudovaná špeciálne pre hry, ktorá by mala ponúknuť špičkové zázemie. Druhým dejiskom bude Fiera Milano, známy multifunkčný komplex, ktorého pavilón bol upravený tak, aby spĺňal všetky požiadavky medzinárodného hokejového turnaja.
Program hokejových zápasov sa rozbehne ženskými duelmi ešte pred oficiálnym otvorením hier, čo len podčiarkuje význam hokejových turnajov v celkovom dianí. Vyraďovacia fáza postupne prinesie najväčšie emócie a vyvrcholí finálovým duelom o zlaté medaily 22. februára. Počas viac než dvoch týždňov sa tak Miláno stane miestom, kde sa budú písať ďalšie kapitoly svetovej hokejovej histórie.
Každý zápas má váhu
Na mužskom turnaji sa predstaví 12 tímov rozdelených do troch štvorčlenných skupín. Každý tím odohrá v skupine tri zápasy, po ktorých nasleduje vyraďovacia fáza.
- Víťazi skupín a najlepší tím z druhých miest postupujú priamo do štvrťfinále
- Zvyšných osem tímov čaká kvalifikačný duel o postup
- Nasledujú štvrťfinále, semifinále a zápasy o medaily
Dobrá správa? Každý tím si zahrá minimálne jeden zápas play-off, čo zaručuje dramatické momenty až do posledného dňa. Slovensko bolo zaradené do skupiny B, kde ho čakajú mimoriadne atraktívni súperi:
- Fínsko – úradujúci majstri sveta, tím nabitý hviezdami NHL
- Švédsko – tradičná hokejová veľmoc s elitnými obrancami
- Taliansko – domáci tím, ktorý bude hnať vypredaná hala
Bez ospravedlneniek
Každý jeden duel bude ostrý, rýchly a fyzický. Práve zápasy proti Fínsku a Švédsku budú kľúčové z pohľadu boja o priamy postup do štvrťfinále.
Hlavný tréner Vladimír Országh oznámil nomináciu, ktorá spája skúsenosti, mladú energiu aj aktuálnu výkonnosť. Výber bol limitovaný maximálnym počtom 25 hráčov a podľa vedenia zväzu neprišla ani jedna ospravedlnenka.
Slovenský tím má pred turnajom vyvážené zloženie vo všetkých formáciách. Brankársku trojicu tvoria Samuel Hlavaj pôsobiaci v zámorskej AHL, Stanislav Škorvánek z českej extraligy a mladý Adam Gajan z univerzitnej NCAA, ktorý patrí k najväčším prekvapeniam nominácie. Práve kombinácia skúseností a dravosti mladších hráčov dáva realizačnému tímu viacero možností pri skladaní zostavy.
Dobrá vyváženosť
V obrane sa Slovensko môže oprieť o mimoriadne kvalitnú a medzinárodne ostrieľanú defenzívu. Lídrom zadných radov je Martin Fehérváry z Washingtonu Capitals, ktorého dopĺňajú ďalší hráči so skúsenosťami zo zámoria – Erik Černák a Šimon Nemec.
Dôležitú rolu však zohrávajú aj Peter Čerešňák, Martin Gernát a ďalší spoľahliví obrancovia, ktorí dodávajú mužstvu stabilitu, fyzickosť a istotu v defenzívnych situáciách.
Útočné rady ponúkajú ideálnu kombináciu fyzickej hry, kreativity aj gólového inštinktu. Ofenzívnym lídrom je Juraj Slafkovský z Montrealu Canadiens, ktorého herná kvalita a sila na puku môžu byť rozhodujúcim faktorom v náročných zápasoch.
Skúsenosť a prehľad prináša aj Tomáš Tatar, zatiaľ čo energiu a agresivitu dodávajú Martin Pospíšil či Pavol Regenda. Dopĺňajú ich Libor Hudáček, Marek Hrivík a ďalší útočníci, ktorí vytvárajú široké možnosti pri skladaní formácií a dávajú slovenskému tímu ofenzívnu variabilitu.
NHL hviezdy menia všetko
Návrat hráčov NHL po viac než desaťročí robí z turnaja v Miláne absolútny hokejový sviatok. Fanúšikovia uvidia naživo mená ako Connor McDavid, Sidney Crosby, Nathan MacKinnon, Macklin Celebrini, Auston Matthews, David Pastrňák, Leon Draisaitl, Cale Makar či Erik Karlsson. Aj Slovensko má vďaka hráčom z NHL úplne iný strop výkonnosti.
Rýchlosť, fyzickosť a sebavedomie z najlepšej ligy sveta môžu byť rozhodujúcim faktorom počas vyrovnaného diania na ľade. Cieľ Slovenska je jasný – pozitívne prekvapiť.
Pri sile súperov bude postup do štvrťfinále úspechom, no v play-off sa môže stať čokoľvek. Slovenská reprezentácia už viackrát dokázala, že vie zvládnuť zápasy, v ktorých ho favoriti podcenia.
Mesto snov
Miláno nie je len mestom, kde sa odohrávajú špičkové hokejové zápasy, ale aj jednou z najvýznamnejších metropol Európy.
Mesto je celosvetovo známe ako hlavné mesto módy, domov prestížnych značiek a elegantných bulvárov, ktoré vytvárajú jedinečnú atmosféru už pri prvej prechádzke centrom. Okrem toho ponúka bohatú históriu a kultúrne dedičstvo, ktoré z neho robia ideálne miesto na spojenie športu s poznávaním.
Dominantou je ikonická stavba Duomo di Milano, jedna z najväčších gotických katedrál na svete, ktorú si môžete vychutnať priamo v srdci mesta.
Symboly Milána
Len pár krokov od nej sa nachádza slávna Galleria Vittorio Emanuele II, historická nákupná pasáž plná kaviarní, reštaurácií a luxusných obchodov. Miláno je tiež mestom umenia – práve tu sa nachádza legendárna freska Posledná večera od Leonarda da Vinciho, ktorá patrí k najcennejším umeleckým dielam sveta.
K tomu všetkému sa pridáva talianska gastronómia, od tradičných cestovín a pizze až po vychýrené milánske rizoto či espresso v typických mestských kaviarňach.
Spojenie hokeja na najvyššej úrovni, talianskeho temperamentu a ikonických miest robí z výjazdu do Milána výnimočný zážitok aj pre fanúšikov, ktorí chcú zažiť viac než len zápas na tribúne.
Zažite Slovensko na hokejovom superturnaji
So športovou cestovou agentúrou Futbaltour máte možnosť ísť do Talianska na turnaj, o ktorom sa bude hovoriť ešte dlho. Slovenská reprezentácia bude čeliť hokejovým veľmociam a domácemu výberu.
Na stretnutia s Fínskom a Švédskom môžete vycestovať špeciálnym charterovým letom na otočku. To znamená jednoduchý program: ráno odlet z Bratislavy, večer návrat domov. Bez hotela, bez prestupov, bez riešenia dopravy.
Celý deň je nastavený tak, aby ste riešili iba hokej. Viac informácií o našich charteroch nájdete v ponukách Slovensko – Fínsko a Slovensko – Švédsko. Pridajte sa na palubu plnú slovenských fanúšikov a zažite hokejový sviatok roka v Miláne!