Sinner spoznal premožiteľa v Austrálii po dvoch rokoch. Zdolal ho amatér, ktorý si zarobil rovný milión dolárov - VIDEO

Australian Open už zažil prvé napätie z finálového zápasu. Bolo to v rámci podujatia s názvom Open Point Slam – teda zápasy hrané na jeden jediný bod.
Hralo sa o nádhernú výhru v hodnote jeden milión dolárov (približne 857 600 eur). Boháčom sa stal amatér Jordan Smith z Tenisového klubu Castle Hill (Nový Južný Wales).
Nebol jediný účastník, ktorý nebol profesionálom. V pavúku boli aj ženy. Išlo o zmiešaný turnaj. Informoval o tom oficiálny web prvého grandslamového turnaja roka.
Podujatie so všetkým
V Rod Laver Arene Smith dokázal niečo, čo sa nepodarilo žiadnemu hráčovi za posledné dva roky – postúpil cez Jannika Sinnera na ceste za hlavnou cenou.
„Je to neuveriteľné,“ povedal amatér po víťazstve s tým, že peniaze investuje do domu so svojou priateľkou.
Súboje začínali hrou „kameň, papier a nožnice“. Boli to bitky pohlaví, Davidovia proti Goliášom a momenty, ktoré znervózňovali nielen hviezdy „bieleho športu“. Napätie na kurte sa dalo krájať.
Diváci si pochvaľovali
„Mám pocit, akoby som práve hral grandslamové finále,“ povedal svetový hráč číslo 1 Carlos Alcaraz, ktorému v rozhodujúcom momente 3. kola proti 52. hráčke rebríčka WTA Marii Sakkariovej nevyšiel dropšot.
„Neviete si predstaviť, ako mi teraz bije srdce – odhadujem, že asi 200 úderov za minútu!“ povedal Sinner, ktorý „našiel sieť“ pri svojom prvom a jedinom podaní proti neskoršiemu šampiónovi.
V jednom strhujúcom momente sa ženská svetová dvojka Iga Swiateková a 22. hráč v ATP rebríčku Flavio Cobolli pustili do búrlivého súboja, v ktorom poľská hviezda vypálila ničivý forhend, ktorý Talian nedokázal vrátiť, čím poslala divákov do varu.
Množstvo hviezd
Medzi ďalšie hviezdy patrili Amanda Anisimovová, Jelena Rybakinová, Daniil Medvedev či Andrej Rubľov.
Najlepšou hráčkou sa však stala Joanna Garlandová z Taiwanu, ktorá si poradila s finalistom AO Alexandrom Zverevom a potom postúpila cez Nicka Kyrgiosa, Sakkariovú a Donnu Vekičovú, aby si vybojovala finále proti Smithovi.
Aktuálne 117. hráčka sveta rebríčka podávala, ale chybný bekhend do autu ju stál víťazstvo na jedinečnom podujatí v Melbourne. „Sú tu traja víťazi. Jedným je tenis, ďalšími ja a Jordan,“ povedala Garlandová.
Potvrdený potenciál
Okrem životnej výhry zarobil Smith pre svoj miestny tenisový klub 50-tisíc dolárov (asi 42 880 eur). Rodák z Nového Južného Walesu získal aj nový automobil od známej juhokórejskej značky.
Divoké karty na One Point Slam dostali aj austrálske celebrity – športovec, spevák, streamer či televízni moderátori.
V minulom roku vyhral prvý ročník súťaže Austrálčan Omar Jasika, ktorý vo finále zdolal Priscillu Honovú. Formát mal potenciál, a tak sa vrátil vo veľkom štýle.