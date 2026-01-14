Ministerstvo financií chce bojovať proti daňovým únikom, pripravilo rozsiahle legislatívne opatrenie

Ministerstvo financií pripravilo ďalšie systematické legislatívne opatrenie, ktorého cieľom je boj proti daňovým únikom. Ako rezort informoval, tentoraz sa opäť zameriava na oblasť dane z pridanej hodnoty (DPH) s cieľom zefektívniť jej výber a eliminovať špekulatívne a podvodné správanie nezodpovedných daňových subjektov.
Návrh je podľa ministerstva výsledkom odborných rokovaní, ktoré sa konali pri príležitosti minuloročnej konferencie zameranej na tému zefektívnenia boja proti daňovým únikom, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia ministerstva financií, finančnej správy, predstavitelia podnikateľského sektora a experti na daňovú oblasť.
Zneužívanie systému
„Najnovší návrh ministerstva financií priamo reaguje na skúsenosti z praxe a zameriava sa na riziko zneužívania systému DPH. Ide o legislatívne opatrenie zamerané na subjekty, u ktorých je identifikované rizikové pozadie. Inak povedané, ide o osoby, ktoré majú zaznamenané negatívne daňové správanie v podobe existencie daňových nedoplatkov, vážneho porušenia daňových predpisov, alebo im už bola v minulosti daňovým úradom zrušená registrácia DPH z úradnej moci, prípadne bolo takéto správanie zistené u majetkovo alebo personálne prepojených osôb,“ vysvetlil rezort s tým, že aj toto budú z pohľadu zákona rizikové kritériá, na základe ktorých budú identifikované rizikové subjekty, ktorým vznikne povinnosť pri registrácii DPH zložiť na obdobie 12 mesiacov návratnú finančnú zábezpeku, ktorá bude slúžiť na úhradu prípadných možných daňových nedoplatkov.
Návrh podľa ministerstva rovnako sprísňuje podmienky a rozširuje možnosti, pri ktorých bude môcť správca dane pristúpiť k odobratiu identifikačného čísla na DPH. Zároveň rezort zdôraznil, že nejde o represívne opatrenie, ale o prevenciu, ktorej cieľom je zabrániť prípadným škodám na verejných financiách a je zamerané na subjekty s rizikovým pozadím.
Pripomienkové konanie
„Navrhované zmeny by sa nemali žiadnym spôsobom dotknúť spoľahlivých daňových subjektov, ktoré sa správajú zodpovedne a riadne si plnia svoje daňové povinnosti,“ skonštatovalo ministerstvo. Legislatívne znenie návrhu aktuálne smeruje do medzirezortného pripomienkového konania, pričom účinnosť spomínaného návrhu by mala byť rozložená do dvoch termínov, od 1. apríla 2026 a od 1. januára 2027.
„Boj proti daňovým únikom a eliminácia podvodov v oblasti DPH patrí medzi hlavné priority Ministerstva financií SR, keďže táto oblasť môže pomôcť v konsolidačnom úsilí vlády SR. Aj preto ministerstvo v spolupráci s finančnou správou ešte v novembri 2024 predstavili Akčný plán boja proti daňovým únikom, na základe ktorého boli okrem iného prijaté zákony o evidencii tržieb, ktorým sa zaviedli QR kódy, a novela zákona o DPH, ktorou sa od roku 2027 zavádza povinná elektronická fakturácia,“ dodal rezort financií.