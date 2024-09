Už zajtra sa začína 19. ročník festivalu Cinematik. Umenie a filmy otvárajú oči

Devätnásty ročník MFF Cinematik otvorí v slovenskej premiére novinka režisérky Ivety Grófovej s názvom Ema a smrtihlav. Výpravná dráma z čias arizácie a prenasledovania menšín počas vojnového slovenského štátu, je filmovou adaptáciou rovnomenného románu Petra Krištúfka. Aj tento film bude otvárať oči, tak ako to dokáže najkvalitnejšie umenie.

Idea vizuálu 19. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Cinematik Piešťany je „otváranie očí”. Sú to momenty, keď vďaka vnímaniu filmových diel si vedome či nevedome rozširujeme vlastné obzory. Prichádzame k novým myšlienkam, novým pohľadom, vďaka ktorým môžeme aj svet okolo vnímať rozmanitejšie a vieme naň pozrieť z rôznych uhľov. Z vlastnej skúsenosti cítime, že sa to filmom na Cinematiku do veľkej miery darí a dúfame, že to môže mať aspoň malý prínos pre celú spoločnosť. A pritom stačí len prísť a… “ zapozerať sa.” ako dodáva Robo Roth na konci festivalovej zvučky, keď sa mu na čele otvorí ďalšie oko.

Vizuál Cinematiku pokračuje a rozvíja koncept predstavovania filmových remesiel. Minulý ročník predstavil remeslo Storyboardingu. Tento rok je v hlavnej úlohe remeslo filmovej Masky. Nezameniteľného herca Roba Rotha dotvára ručne robená filmová maska, ktorú pre Cinematik vytvorila mladá slovenská umelecká maskérka Ria Pontikis. Práca na maske trvala s prestávkami niekoľko týždňov od návrhu, testovanie a modelovanie silikónových prostetik až po nanášanie masky na herca počas nakrúcacieho dňa. Réžie festivalovej zvučky a reklamného spotu sa ujal slovenský filmový režisér Peter Czikrai, ktorý vážnym myšlienkam vnútornej výpovede vniesol svojský humor a cit pre detail.

Foto: Cinematik

Počas otváracieho večera Cinematiku sa jeho návštevníci stanú svedkami slávnostnej slovenskej premiéry filmu Ema a smrtihlav režisérky Ivety Grófovej. Autorka filmov Piata loď (2017) a Až do mesta Aš (2012) svoju hranú celovečernú novinku nakrútila na motívy rovnomenného románu Petra Krištúfka, spisovateľa, režiséra a scenáristu, ktorý v roku 2018 zahynul pri tragickej autonehode.

Film, v ktorom si zahrali Alexandra Borbély (držiteľka ocenenia Najlepšia európska herečka za rok 2017 od Európskej filmovej akadémie), Milan Ondrík, Nico Klimek, Éva Bandor, Táňa Pauhofová a ďalší sa odohráva počas 2. svetovej vojny. Je príbehom maďarskej vdovy Mariky, ktorá po strate práce v arizovanom bratislavskom krajčírstve ukrýva židovského chlapca – syna svojej niekdajšej zamestnávateľky. Približuje dramatickú vojnovú éru v prostredí vtedajšieho slovensko-maďarského pohraničia v ovzduší vyhrocujúcej sa nevraživosti voči menšinám. Výpravný film vznikal takmer sedem rokov, aj kvôli núteným pauzám v nakrúcaní počas pandémie, a svetovú premiéru mal v rámci hlavnej súťaže tohtoročného Medzinárodného filmového festivalu Karlove Vary.

Ema a smrtihlav rozpráva o vrtkavých hraniciach medzi ľudskosťou a ochranou vlastného života tam, kde jedno vylučuje to druhé. Ivetu Grófovú na novele Petra Krištúfka podľa jej vlastných slov zaujali

Najmä príbehy hlavných postáv a atmosféra, zároveň však upriamuje pozornosť aj na jej širší spoločenský presah.

Foto: Cinematik

Hoci sa dej odohráva v pomerne dávnej minulosti, režisérka pripomína, že je v niektorých ohľadoch celkom aktuálny. „Paralely s dnešným Slovenskom, aj v kontexte postrelenia slovenského premiéra, sú mrazivé. Ak začnete používať nenávistný jazyk, spustí sa vír, ktorý môže stiahnuť každého. Dokonca aj tých, ktorí tento vír rozkrútili,“ hovorí držiteľka Krištáľového medveďa z Berlinale (kategória Generácia Kplus) či dvoch slovenských národných filmových cien Slnko v sieti. K postavám v príbehu, medzi ktorými sú okrem bežných obyvateľov vtedajšieho slovenského štátu napríklad aj gardisti, však podľa jej slov film nepristupuje čiernobielo. Snažila sa dej postaviť na tom, že aj jeho kontroverznejší hrdinovia čelili svojim dilemám a neraz sa pokúšali robiť len to, čo považovali za najlepšie.

Devätnásty ročník medzinárodného filmového festivalu Cinematiku prinesie okrem premiérového otváracieho filmu aj bezmála stovku ďalších jedinečných cinefilských zážitkov. Skvelé zahraničné aj domáce hrané i dokumentárne filmy čakajú na divákov v dvoch súťažných sekciách a viacerých nesúťažných prehliadkach. Okrem toho budú súčasťou divácky obľúbeného šesťdňového festivalu aj sprievodné podujatia, prednášky, bohatý industry a hudobný program.

Akreditácie na 19. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematik sú v predaji na oficiálnej stránke festivalu www.cinematik.sk.

Informačný servis