Bieluhu žltobielu s menom „Hvaldimir“, ktorú prvýkrát spozorovali v Nórsku neďaleko ruských vôd a s postrojom, ktorý podnietil klebety, že môže byť špiónom Moskvy, bola nájdená mŕtva. Nórska verejnoprávna televízia NRK informovala, že mŕtvolu veľryby našli v sobotu plávať v zálive Risavika na juhu Nórska otec a syn, ktorí lovili ryby.

Bieluhu, ktorú pomenovali spojením nórskeho slova pre veľrybu „hval“ a krstného mena ruského vodcu Putina Vladimir, vytiahli z vody pomocou žeriavu a previezli do neďalekého prístavu, kde ju experti preskúmajú.

Whale allegedly used for spying by Russia found dead in Norway – BILD

Fishermen have found the lifeless body of a whale drifting off the coast of Stavanger in southwestern Norway. The beluga whale, named Hvaldimir, gained notoriety several years ago as a suspected Russian spy… pic.twitter.com/wAwS3XxFOM

