Tschofenig zvíťazil v prestížnom Turné štyroch mostíkov, Rakúsko obsadilo celé pódium

Rakúsky skokan na lyžiach Daniel Tschofenig získal celkové prvenstvo na prestížnom Turné štyroch mostíkov. Triumf si vybojoval v dramatických pondelňajších záverečných pretekoch série v rakúskom Bischofshofene.

Pred poslednými pretekmi figuroval na čele celkového poradia Tschofenigov krajan Stefan Kraft. Tschofenig, ktorý v tom čase bol až na 3. pozícii, však dokázal „preskočiť“ súperov a vďaka zisku 1194,4 bodu si pripísal najväčší úspech svojej kariéry. Na druhej priečke nakoniec skončil Jan Hörl, len o 1,4 bodu za Tschofenigom, zatiaľ čo Kraft skončil tretí s odstupom 4,1 bodu.

Po tretí raz v histórii

Kraft, posledný Rakúšan, ktorý vyhral Turné štyroch mostíkov v roku 2015, viedol pred posledným skokom. Po dlhom čakaní na vhodné veterné podmienky však dosiahol iba výkon 137,5 metrov, kým Tschofenig skočil až 140,5 metra.

Rakúsko obsadilo kompletné pódium. V 73-ročnej histórii podujatia sa to stalo po tretí raz. Predtým sa tak udialo aj v rokoch 1975 a 2012.

„Je to neuveriteľné, mal som na tomto kopci veľké problémy, ale počas druhého skoku všetko do seba zapadlo. Stefan (Kraft) bol dnes najlepší a asi si zaslúžil vyhrať,“ priznal Tschofenig.

Obaja Rakúšania si tento rok pripísali dve víťazstvá, pričom Tschofenig triumfoval v Garmisch-Partenkirchene a Bischofshofene, zatiaľ čo Kraft vyhral v Oberstdorfe a Innsbrucku.

Podľa Krafta neboli regulárne podmienky

„Je ťažké to akceptovať. Je to druhýkrát, čo sa mi to stalo,“ ľutoval Kraft pondelkovú súťaž, ktorá podľa neho „neprebehla v regulárnych podmienkach“.

Od posledného rakúskeho triumfu pred desiatimi rokmi dominovali skokani z Poľska a Japonska, keďže Kamil Stoch a Rjoju Kobajaši zaznamenali po tri víťazstvá.