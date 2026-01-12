Najlepší Slovák v NHL podľa Golonku nie je Slafkovský. V príprave hrali Slováci so slabými súpermi, chýbajú kvalitní hráči - FOTO

Bývalý hokejista Jozef Golonka oslávil 6. januára 88. narodeniny. Pri tejto príležitosti sa zúčastnil rozhovoru pre portál sportweb.pravda.sk, kde porozprával o zážitkoch zo svojej kariéry, ale aj o nadchádzajúcej zimnej olympiáde.
Priznal, že v ostatných mesiacoch riešil vážne zdravotné problémy. Všetko vyzeralo v poriadku po operácii bedrového kĺbu, no neskôr sa mu náhle zhoršil stav.
„Po troch dňoch som sa nemohol na posteli ani pohnúť. Akoby do mňa pichali nožom na celom tele, od bolesti som plakal. Myslel som, že je so mnou koniec. Naložili ma do sanitky a viezli ma do nemocnice. Vedľa mňa sedela manželka a žiadal som o eutanáziu,“ priznal legendárny útočník.
Množstvo zranení
S humorom priblížil, že je ako mačka a že má sedem životov. Po niekoľkodňovom trápení sa z najhoršieho dostal aj vďaka príkladnej starostlivosti na klinike.
„Keď ma aj vyhodia dvermi, vrátim sa oknom. Na tele mám tristo štichov, mal som zlomený nos, veľakrát rozbitú hlavu, operované kolená…“ menoval Golonka.
Úspešný hokejista je rád, že trénerom národného tímu Slovenska je Vladimír Országh, ktorý je podľa neho „výborný, slušný chlapec“. „Ale nemá dosť skúseností s vedením tímu na veľkom podujatí. Uvidíme, ako sa s tým vyrovná.“
Kritické slová
Obhájiť bronzové medaily z Pekingu 2022 bude problém, keďže tam nehrali hráči z NHL, konkurencia teda bola menšia.
„Nepáčila sa mi doterajšia naša príprava, hrali sme so slabými súpermi. Máme veľmi málo kvalitných hráčov. V NHL sme zaznamenali ďalší výrazný pokles,“ uviedol s tým, že najlepším Slovákom v profilige pre neho prekvapivo nie je Juraj Slafkovský.
„To si môžeme hodiť kocku medzi troma hráčmi a komu padne najvyššie číslo, je najlepší… Ale mne sa napríklad páči Pavol Regenda. Je to talent a má guráž. Viem s istotou povedať len to, že najlepší Slovák v NHL bol Stan Mikita. Dosiahol to, čo nik iný od nás. Veľkí boli tí hráči, ktorí rozhodovali zápasy. Slafkovský je talent, ale nie je ešte kľúčový hráč,“ myslí si Golonka.
Hoci má Košičan stále len 21 rokov, tak to legendu slovenského hokeja nepresvedčilo.
„Aký mladý hráč?! Čoskoro bude mať 22 rokov. Connor Bedard má dvadsať a iné štatistiky. Slafkovský má určite potenciál zlepšovať sa. Uvidíme, ako sa bude ďalej vyvíjať, to je otvorená i zložitá otázka. Na to vplýva veľa faktorov. Musí mať aj dobrú podporu a všetko správne usporiadané v hlave. Dôležité je, ako to zvládne nielen na ľade,“ prezradil Golonka pre uvedený web.
Na záver dodal, že po zdravotných problémoch schudol sedem kíl a necvičí. Chodí však na pravidelné prechádzky so psom a na nákupy.
„Doma pozerám televízor. Sledujem najmä politické debaty. A často pri tom nadávam…“ zasmial sa legendárny slovenský útočník.