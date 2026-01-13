Fanúšik škótskeho Aberdeenu hodil časť sedadla na ihrisko a zranil hráča. Koľko si posedí za mrežami?

Fanúšik škótskeho futbalového klubu Aberdeen FC bol odsúdený na 18 mesiacov väzenia za to, že hodením časti sedadla na ihrisko vážne zranil jedného z hráčov klubu. Incident sa stal 17. mája 2025 na štadióne Tannadice Park počas zápasu Premier League proti domácemu tímu Dundee United.
Neodohral ani minútu, no hrôzostrašnému zraneniu sa nevyhol. Fanúšik mu do hlavy hodil sedadlo - VIDEO
Tridsaťdvaročný David Gowans hodil spomenutý predmet smerom k hráčom a zasiahol ním obrancu svojho tímu Jacka MacKenzieho, ktorý práve ďakoval fanúšikom za ich podporu. Futbalista utrpel hlboké rezné rany nad ľavým obočím a odreniny pod okom, ktoré mu spôsobili trvalé zhoršenie zraku.
David Gowans bol členom skupiny fanúšikov Aberdeenu a v októbri priznal zodpovednosť za nepozorné a nebezpečné správanie.
Celtic Glasgow odvolal trénera Nancyho po ôsmich zápasoch
Sudca vyjadril odsúdenie nad činmi obžalovaného slovami: „Vaše konanie bolo sebecké, hlúpe, nebezpečné a úplne nezodpovedné. Museli ste vedieť, že takýmto spôsobom niekoho môžete zraniť.“
Okrem trestu odňatia slobody dostal Gowans aj desaťročný zákaz vstupu na futbalové zápasy. Aberdeen FC mu už predtým udelil doživotný zákaz vstupu na svoje podujatia.
Gowansov právnik Larry Flynn uviedol, že jeho klient bol v čase incidentu pod vplyvom alkoholu a veľmi ľutuje svoj čin.