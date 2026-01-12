Nikdy nebodoval, po 1. kole bol dokonca ôsmy! Kapustík zažil životné preteky v Zakopanom - VIDEO

Nikdy predtým nezískal ani jeden bod vo Svetovom pohári. Ale v nedeľu v poľskom Zakopanom to konečne prišlo. Slovenský skokan na lyžiar Hektor Kapustík bol dokonca po polovici pretekov na 8. mieste, keď na Veľkej krokve pred 15-divákmi skočil na značku 131,5 metra. Hoci pri druhom pokuse, pri nižšom nájazde, skočil 119,5 metra, napokon obsadil solídne 20. miesto.
Osemnásťročný skokan si do poradia Svetového pohára 2025/2026 pripísal 11 bodov, aktuálne figuruje na 52. mieste. Vďaka výsledku v Zakopanom si navyše zarobil prémiu 1500 eur. Kapustík zaznamenal prvé slovenské body v prestížnom seriáli od 18. decembra 2005, Martin Mesík vtedy obsadil v Engelbergu 29. miesto.
„Tento víkend bol jeden z najlepších túto zimu. Som veľmi vďačný, že to vyšlo, že ste mi fandili a že prišlo veľa Slovákov,“ povedal Kapustík pre STVR Šport.
V Zakopanom nakoniec triumfoval Slovinec Anže Lanišek, ktorý svoje víťazstvo venoval skokanskej legende a miestnemu rodákovi Kamilovi Stochovi, ktorý na konci sezóny ukončí kariéru. „Venujem to Kamilovi. Je kráľom Zakopaného, kráľom Poľska a skokov na lyžiach. Klobúk dole pred celou jeho kariérou,“ povedal Lanišek na adresu trojnásobného olympijského šampióna.