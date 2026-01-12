Zábery hrôzostrašných chvíľ. Žiarlivý útočník zabil muža, ktorý mal vraj pomer s jeho partnerkou - VIDEO

Záchranári prišli na miesto činu, no obeť zraneniam podľahla.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
Sviečka, úmrtie
Foto: ilustračné, www.thinkstock.com
David Schmidt Prado zomrel po tom, čo bol bodnutý pri posilňovni na severe brazílskeho štátu Paraná. Podľa polície bol zločin motivovaný žiarlivosťou a bol zaznamenaný bezpečnostnými kamerami fitness centra.

Vrahom bol Lucas Wancler Ferreira dos Santos. Bol zatknutý na mieste činu za vraždu spáchanú krutým spôsobom a pre ťažkú ujmu obete.

Policajný komisár Vitor Dutra vysvetlil, že 37-ročný Prado „mal pomer“ s dos Santosovou partnerkou. Informoval o tom web g1.globo.com.

Zábery ukazujú muža, ako sedí na parkovisku posilňovne a pozerá do mobilu v pondelok 5. januára. Keď Prato prechádzal okolo neho po tréningu, dos Santos vstal, priblížil sa a vrazil mu nôž do chrbta.

Ešte predtým sa sa krátko rozprávali. Napriek tomu, že sa obeť pokúsila utiecť, bola zasiahnutá až päťkrát. Raz v posilňovni a štyri razy na spomenutom parkovisku.

Správa ďalej uvádza, že zatiaľ čo Prato „volal o pomoc a lekársku starostlivosť“, útočník „niekoľko sekúnd sledoval jeho utrpenie, bez toho aby mu poskytol akúkoľvek pomoc“.

Policajt, ktorý bol práve vo fitness centre, dos Santosa zadržal a zabránil pokračovaniu napadnutia. Záchranári prišli na miesto činu, no obeť zraneniam podľahla.

