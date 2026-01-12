Desať bodov v piatich zápasoch, ale v nominácii na ZOH chýba. Kristián Pospíšil hovorí o karme

Slovenský útočník Kristián Pospíšil boduje v českej najvyššej súťaži ako na bežiacom páse.
Kristián Pospíšil
Kristián Pospíšil (vľavo) v reprezentačnom drese Slovenska. Foto: archívne, SITA/AP
Ak má niekto zo slovenských hokejistov v Česku topformu, tak je to Kristián Pospíšil. Slovenský útočník Komety Brno v nedeľu gólom v predĺžení rozhodol o triumfe svojho tímu nad Mladou Boleslavou 3:2 v 41. kole českej Tipsport extraligy.

Ešte predtým sa asistenciou podpísal na góle krajana Andreja Kollára. V posledných piatich zápasoch si 29-ročný „snajper“ pripísal 10 bodov za štyri góly a šesť asistencií.

Je to karma

„Niekedy tomu ani nerozumiem, prečo body prichádzajú, ale poviem to nahlas. Je to aj karma za to, že ma nevzali do reprezentácie. Mám extrémnu motiváciu dokázať, že tam patrím,“ priznal otvorene Kristián Pospíšil, cituje ho web sport.cz.

Nemal ľahký večer

Spolu s Liborom Hudáčkom nazbieral od začiatku tejto sezóny už 33 bodov a sú najproduktívnejší Slováci v českej najvyššej súťaži. Na rozdiel od útočníka Třinca však rodák zo Zvolena v nominácii na blížiacu sa vrcholnú akciu pod piatimi kruhmi chýba.

„Nebudem tvrdiť, že večer, keď som zistil, že na olympiádu nepôjdem, bol pre mňa ľahký. Štvalo ma to, ale povedal som si, že život ide ďalej,“ zdôraznil Pospíšil.

Nikomu nepraje zranenia

Do Talianska sa vo februári stále môže dostať, a to v prípade zranenia alebo choroby niektorého z nominovaných hráčov.

„Snažím sa a stále mám motiváciu. Nikomu ale neprajem zranenia, chlapci sú moji kamaráti. Nespolieham sa na to. Prijal som, že tam nejdem a čo bude – bude,“ poznamenal slovenský útočník.

Ako je na tom Martin?

Jeho snom je zahrať si na vrcholnej reprezentačnej akcii s mladším bratom Martinom, ktorý sa v minulej sezóne udomácnil v NHL v tíme Calgary Flames. Martin Pospíšil má patriť medzi kľúčových hráčov slovenského národného tímu v Miláne.

Avšak je tam menší problém – pre zranenie v tejto sezóne neodohral ani jeden súťažný zápas. Čoskoro by sa však mal vrátiť do hry. „Nechcem hovoriť, ako to s ním vyzerá. Verím ale, že všetko dopadne, ako má,“ podotkol Pospíšil.

S novým trénerom 2-1

Kometa Brno je úradujúci český majster, ale po sérii šiestich prehier klesla do druhej polovice tabuľky. Prišli však dve víťazstvá a mierny posun na ôsme miesto. Pod novým trénerom Jiřim Horáčkom majú Brňania bilanciu 2 víťazstvá – 1 prehra.

„Nejaké zmeny nastali. Viac tlačíme na obrancov súpera, máme na to typológiu hráčov. Viac ideme za víťazstvami, ale inak sa snažíme dodržiavať systém, ktorý nás doviedol až k titulu,“ dodal Kristián Pospíšil pre sport.cz.

