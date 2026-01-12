Thriller v Saudskej Arábii: Barcelona po prestrelke s Realom opäť kráľom Superpohára

Futbalisti FC Barcelona obhájili triumf v Španielskom superpohári, keď v nedeľnom finále zdolali Real Madrid v napínavom El Clásicu 3:2 na neutrálnej pôde v Saudskej Arábii.
Hlavnou postavou stretnutia bol Brazílčan Raphinha, ktorý strelil dva góly, zatiaľ čo Poliak Robert Lewandowski pridal tretí zásah Kataláncov. Barcelona tak získala rekordnú 16. trofej v tejto súťaži a zároveň štvrtý titul pod vedením trénera Hansiho Flicka.
Real Madrid dohrával zápas proti desiatim, keď bol v závere vylúčený Frenkie de Jong po faule na Kyliana Mbappého, no krátku presilovku nedokázal využiť. Francúzsky útočník nastúpil len v záverečných minútach, keďže sa len nedávno vrátil po zranení kolena.
Menej šancí, ale viac gólov
„Akýmkoľvek spôsobom prehra bolí, ale bol to veľmi vyrovnaný zápas so všetkým, čo k nemu patrí,“ povedal Alonso pre televíziu Movistar. „Boli sme blízko vyrovnania, bojovali sme až do konca. Barcelone gratulujem.“
Real Madrid ťa vyhodí. Hanckov tréner provokoval Viníciusa, podľa Xabiho Alonsa prestrelil
Prehra môže znovu oživiť pochybnosti o budúcnosti trénera Xabiho Alonsa, ktorého tímu sa skončila séria piatich víťazstiev naprieč súťažami. Alonso je stále bez trofeje od svojho príchodu do klubu v júni. Real dokázal v októbri zdolať Barcelonu v La Lige (2:1), ale v Superpohári na tento výsledok nenadviazal, hoci si vytvoril viac gólových šancí ako katalánsky súper.
Barcelona sa ujala vedenia po góle Raphinhu, no Vinícius Júnior odpovedal efektným individuálnym zakončením. Lewandowski potom opäť poslal Barcelonu do vedenia, avšak Gonzalo García vyrovnal v 6. minúte nadstaveného času prvého polčasu.
Bude to odrazový mostík?
Rozhodujúci moment prišiel v 73. minúte, keď Raphinhova strela spoza pokutového územia tečovaná Raúlom Asenciom skončila v sieti bezmocného Thibauta Courtoisa. Lewandowski po zápase zdôraznil význam víťazstva: „Ďalšia trofej, proti Realu je to vždy veľký zápas. Najdôležitejšie je, že sme vyhrali.“
HIGHLIGHTS
BARÇA 3️⃣-2️⃣ REAL MADRID
SPANISH SUPER CUP FINAL pic.twitter.com/lJH06akTfl
FC Barcelona January 11, 2026
Katalánci vyhrali už desať zápasov v rade, vedú tabuľku La Ligy a budú veriť, že aj tentoraz sa im triumf v Superpohári stane odrazovým mostíkom k úspešnej sezóne.