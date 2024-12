Donald Trump hrozí vystúpením USA z NATO, ak aj Európa nebude platiť svoje účty

Novozvolený americký prezident Donald Trump je otvorený stiahnutiu Spojených štátov z Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Povedal to v rozhovore pre televíziu NBC News, čím v podstate zopakoval svoje skoršie vyhrážky smerom k spojencom v obrannej aliancii, ktorí podľa neho dostatočne neinvestujú do obrany.

Trump sa dlho sťažuje na to, že vlády z Európy a Kanady v NATO sa priživujú na vojenských výdavkoch USA, ktoré sú zďaleka najsilnejším partnerom v aliancii. NATO a vlády jeho členských štátov tvrdia, že väčšina krajín v súčasnosti dosahuje dobrovoľné ciele v oblasti vojenských výdavkov, čiastočne aj vďaka tlaku Trumpa v jeho prvom funkčnom období.

„Ak platia svoje účty a ak si myslím, že s nami zaobchádzajú férovo, odpoveďou je, že by som určite zostal v NATO,“ povedal Trump v relácii Meet the Press. V prípade, že by to tak nebolo, by však podľa jeho slov „určite“ zvážil opustenie aliancie.