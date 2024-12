Tragédia v Anglicku. Bývalý reprezentant v ragby je zrejme mŕtvy

Niekdajší anglický reprezentant v ragby Tom Voyce je nezvestný a panujú obavy, že už je mŕtvy. Polícia totiž informovala o tom, že jeho auto našli vyplavené z rieky Aln na severovýchode Anglicka.

Predpokladá sa, že 43-ročný Voyce sa pokúsil vo svojom vozidle prebrodiť rieku Aln neďaleko mesta Alnwick približne 50 km severne od Newcastlu. Jeho vozidlo však mal zachytiť prúd rieky.

„Policajti síce vytiahli z rieky jeho auto, ale žiaľ, Tom sa ešte nenašiel. Predpokladá sa, že pri pokuse o opustenie vozidla ho zmietol prúd a tragicky zomrel,“ uvádza sa vo vyhlásení polície.

Polícia po niekdajšom športovcovi pátrala od nedeľňajšieho rána. Vtedy dostala hlásenie, že sa Voyce nevrátil domov, keď bol v sobotu večer s priateľmi.

Our thoughts and prayers are with the family and friends of Tom Voyce at this extremely challenging time pic.twitter.com/i67ybydKD6

— England Rugby (@EnglandRugby) December 10, 2024