Kto odmietne prácu, príde o dávku v hmotnej núdzi. Tomáš chce do zamestnania dostať aj čo najviac Rómov (video)

Každý, kto odmietne primeranú pracovnú ponuku, príde alebo mu bude krátená dávka v hmotnej núdzi. S takýmto legislatívnym návrhom prichádza minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Ľudia zneužívajú systém

Ako ďalej uviedol na tlačovej besede, na Slovensku síce evidujeme historicky najnižšiu nezamestnanosť, napriek tomu máme 165-tisíc nezamestnaných a približne 83-tisíc voľných pracovných miest. „Medzi nezamestnanými sú aj ľudia, ktorí nechcú pracovať, ktorí sú leniví a ktorí využívajú, alebo lepšie povedané, zneužívajú systém,“ vyhlásil minister.

Podľa jeho slov treba v tejto oblasti už konečne urobiť poriadok, alebo sa o to aspoň pokúsiť. „Chceme zamestnať čo najviac ľudí a otvorene priznávam, že chceme do práce dostať čo najviac Rómov,“ pokračoval ďalej Tomáš. Do jesene chce rezort práce pripraviť legislatívny zámer, následne avizuje o návrhu aj politickú aj celospoločenskú diskusiu.

Zmeny v režime prác vo verejnom záujme

Každý jeden zamestnaný Slovák bude podľa ministra prínosom pre štát. Ako priblížil, ich návrh by mal byť podobný modelu, ktorý už funguje pri prácach vo verejnom záujme. „My totiž chceme aby sa ľudia nielen aktivizovali, ale aby sa reálne zamestnali,“ zdôraznil Tomáš.

Ak pritom primeranú pracovnú ponuku nezamestnaný odmietne, odobratie alebo krátenie dávky v hmotnej núdzi bude na obdobie 12 mesiacov, ak však vhodná ponuka nebude, dávku nebude možné odobrať.

Minister taktiež predstavil zmeny v režime prác vo verejnom záujme. Aktuálne je obyvateľ povinný ich vykonať len na území svojej obce, po novom by už mal byť povinný ich vykonať aj na širšom území.

Realitou by taktiež mala byť kategorizácia výšky aktivačného príspevku. Najnižší by mali dostať ľudia, ktorí sa rozhodnú iba pre malé obecne služby, vyšší tí, ktorí sa budu chcieť rekvalifikovať či vzdelávať a najvyšší ti, ktorí sa riadne zamestnajú.

Tomáš zdôraznil, že predpokladom týchto zmien je, aby bolo na trhu dostatok vhodných voľných pracovných pozícií a zároveň, aby sa týkali všetkých regiónov Slovenska. Preto rozbehol rokovania s Úradom vlády SR ako aj s rôznymi ministerstvami.