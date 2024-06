„To prasa bolo treba zastreliť,“ napísal Čech o atentáte na Fica. Smer vyčíta českej polícii, že to nerieši (video)

Rozhodnutie českej polície nestíhať schvaľovanie útoku na slovenského predsedu vlády Roberta Fica vníma poslanec Tibor Gašpar ako prenikanie politiky do polície.

Ako povedal na stredajšej tlačovej konferencii poslaneckého klubu strany Smer-SD, v českom Trestnom zákone je totiž rovnako ako v slovenskom skutková podstata schvaľovania trestného činu.

Rozhodnutie nemôže obstáť

Situáciu dal pritom do kontextu s tým, čo podľa vlastných slov vidí ako snahu českých politických špičiek „rozrušiť“ vzťahy SR a ČR.

„Takéto rozhodnutie nemôže obstáť a som zvedavý, ako zareaguje štátne zastupiteľstvo, ktoré toto bude pravdepodobne odobrovať,“ uviedol na margo argumentácie českej polície.

Podľa jej rozhodnutia totiž výrok na adresu Fica „to prasa bolo treba zastreliť“ je „vlastným vyjadrením užívateľa sociálnych sietí a diskusných fór na verejnej sieti internet, ktoré je možné podriadiť pod slobodu prejavu“.

Čo keby sa to stalo Fialovi?

Gašpar v tejto súvislosti vyjadril rozčarovanie, keďže podľa neho v ČR bežne za „oveľa jemnejšie výroky“ sú podozriví zadržaní a stíhaní. „Oni nás majú za bláznov,“ vyhlásil poslanec.

Podľa Gašpara by česká polícia mala zvážiť, či a akým spôsobom bude ďalej reagovať na takéto výroky. „Čo keby sa toto stalo českému premiérovi Petrovi Fialovi?“ pýta sa poslanec.

Ako ďalej povedal, v polícii by mala platiť absolútna apolitickosť. „Ak by sa niekto vyjadril v Českej republike, že hodí poslancov českého parlamentu do Vltavy, za to by čelil trestnému stíhaniu,“ dodal Gašpar.