Tatran Prešov zabojuje o prvé body v EL doma proti Benfice Lisabon

Hráči Tatrana Prešov stále čakajú na svoj prvý triumf v tohtosezónnej edícii Európskej ligy hádzanárov. Zverenci trénera Ratka Djurkoviča po prehre vo francúzskom Limoges a doma so švajčiarskym Schaffhausenom už v utorok večer vyzvú pred vlastnými fanúšikmi lídra tabuľky C-skupiny a víťaza EL spred troch rokov – portugalskú Benficu Lisabon.

Súper je zatiaľ úspešnejší

Portugalčania sú v porovnaní so Šarišanmi v pohárovej Európe úspešnejší, sú zatiaľ bez straty bodu. Zdolali Schaffhausene aj Limoges.

„Z môjho pohľadu prichádza do Prešova tím, ktorý je v našej skupine najkomplexnejší. Ukazujú to aj prvé dva zápasy, ktoré odohrali a v ktorých zvíťazili v Schaffhausene a doma proti Limoges. Benfica vie hrať rýchlo a má silu na viacerých pozíciách. Keď potrebujú hrať rýchlo, použijú rýchlych hráčov. Keď potrebujú hráčov s dobrou streľbou, takisto si to v rámci svojho kádra môžu vyriešiť, a tak podobne. S reprezentačným gólmanom Maďarska Palasicsom v bráne sú vskutku komplexným tímom a musím povedať, že v tomto stretnutí sú jasným favoritom,“ uviedol tréner sloenského tímu Ratko Djurkovič podľa oficiálneho webu Tatrana.

Mnoho zvučných mien

Benfica Lisabon je sedemnásobný šampión svojej krajiny, zatiaľ naposledy však najvyššiu domácu súťaž ovládla ešte v roku 2008. Vo svojom kádri ma mnoho zvučných mien. Z prešovského kádra asi najlepšie pozná utorkového súpera pravá spojka Portugalčan Jorge Silva.

„Mám v tíme súpera samozrejme veľa kamarátov z národného tímu a z môjho dlhoročného pôsobenia v Porte. Takže bude to pre mňa špeciálny zápas. Poznám brankára, pravú spojku, strednú spojku aj pivota. Benfica má skúsených hráčov, veľmi dobrým je silný pivot Borges. Takisto pravák, kapitán Moreira, chytrý a veľmi kvalitný rozohrávač, tiež brankár. Majú veľmi silný káder a potrebujeme kvalitnú prípravu, aby sme ich potrápili,“ uviedol Silva.

Silná stránka v brejkoch

Podľa Silvu je Benfica najnebezpečnejšia v rýchlych protiútokoch. A z toho môže v utorok ťažiť.

„Je to rýchly tím a majú chytrých hráčov, ktorí sa vedia správne rozhodnúť v kľúčových chvíľach. Z ničoho dokážu vytvoriť príležitosť, to je silná stránka Benficy. Ale našou snahou je doma bodovať a na to sa chcem sústrediť. Bude potrebné, aby sme hrali spolu ako tím. Iba prácou, prípravou a koncentráciou je to možné dosiahnuť,“ doplnil portugalský hádzanár z kádra Tatrana.

Tréner dúfa v prekvapenie

Utorkový súperi proti sebe nastúpili v EL aj pred dvoma rokmi. V oboch prípadoch triumfoval tím z Portugalska.

„Veci v našej skupine sú po prvých dvoch zápasoch jasnejšie. Je samozrejme jasne vidieť kvalitu tímov, proti ktorým stojíme. Musíme ale ostať pozitívni, myslieť na našu hru a užívať si túto mimoriadne náročnú súťaž. Je to pre nás dobrá skúsenosť. Dúfam samozrejme, že sa nám podarí urobiť nejaké prekvapenie, či už proti Benfice, alebo inému tímu. My sa pokúsime ukázať to najlepšie,“ skonštatoval tréner Djurkovič.