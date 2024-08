Taký človek by nemal riadiť žiaden súd, hnutie Slovensko vyzýva Suska na nevymenovanie Trubana za predsedu ŠTS (video)

Hnutie Slovensko vyzýva ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), aby nevymenoval Michala Trubana za predsedu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS). V hnutí sú presvedčení, že vedia, v akom duchu bude Truban viesť ŠTS.

Disciplinárne previnenie

„Bude to zavŕšením normalizácie v bezpečnostných zložkách a v justícii. Bol by to v tejto chvíli výsmech do tváre všetkým poctivým sudcom na Slovensku. Pán Truban bol uznaný za vinného zo závažného disciplinárneho previnenia. Taký človek by nemal riadiť žiaden súd,“ uviedol poslanec Gábor Grendel (klub hnutia Slovensko) na piatkovej tlačovej besede.

Pokračoval s tým, že sudca Truban bol Najvyšším správnym súdom SR v roku 2023 uznaný za vinného zo závažného disciplinárneho previnenia, keď v kauze Dobytkár zamlčal svoju zaujatosť a nevylúčil sa z rozhodovania o vzatí oligarchu Norberta Bödöra do vyšetrovacej väzby.

Uchádzači o funkciu

„NSS SR ho za toto závažné disciplinárne previnenie potrestal znížením platu o polovicu na šesť mesiacov. Sudca Truban sa obrátil na ústavný súd, ktorý pozastavil výkon tohto trestu a momentálne sa čaká na rozhodnutie ústavného súdu, či dá za pravdu sudcovi Trubanovi a uzná jeho sťažnosť alebo nie,“ doplnil Grendel.

O funkciu predsedu Špecializovaného trestného súdu sa uchádzajú súčasný podpredseda ŠTS Igor Králik a bývalý šéf súdu Michal Truban. Na post predsedu ŠTS odporučila výberová komisia oboch kandidátov. Ako uviedol predseda komisie František Mozner, na prvom mieste skončil v pomere hlasov štyri k jednému Truban. Nového predsedu súdu však nakoniec vymenuje minister spravodlivosti Boris Susko.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Spor s ministrom Suskom

ŠTS momentálne dočasne vedie práve jeho podpredseda Králik. Doterajší predseda súdu Ján Hrubala v polovici mája po stretnutí s ministrom spravodlivosti Suskom oznámil, že končí vo funkcii. Minister mu totiž oznámil, že si s ním ako s predsedom súdu nevie predstaviť spoluprácu.

„V rámci výkonu štátnej správy súdov by spolupráca mala byť založená na dôvere, a ak neexistuje, je viacero spôsobov ukončenia takejto spolupráce. Jedným z nich je vzdanie sa funkcie predsedu súdu a takýto krok som učinil,“ vyhlásil Hrubala. Suskovi sa konkrétne nepáčil postup Hrubalu v disciplinárnom konaní voči sudcovi Michalovi Trubanovi.