Štrbské Pleso opäť zaplnili člnky, letnú turistickú sezónu otvorili symbolickým odomknutím vodnej hladiny (video+foto)

Po necelom roku sa na vodnú hladinu Štrbského plesa vo Vysokých Tatrách opäť vrátili člnky. Zároveň tam symbolickým odomknutím vody plesa odštartovali letnú turistickú sezónu.

Člnkovanie je podľa Michala Sýkoru, starostu obce Štrba, pod ktorú časť Štrbského Plesa patrí, neodmysliteľnou súčasťou jazera už od 19. storočia. Hoci pôvodne ju ochranári zakázali, po viac ako dvadsaťročnej prestávke túto atrakciu obnovili a v súčasnosti sa začal jej sedemnásty ročník.

Top atrakcia

Podľa výkonnej riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu región Vysoké Tatry Lucie Blaškovej sú práve člnky a člnkovanie jednou z top atrakcií v danej lokalite. K dispozícii je v tomto roku pre návštevníkov spolu 21 člnov, z toho väčšie i menšie, či kanoe i svadobný čln.

„Bezpečnostnou záložkou sú dva záchranárske člny s elektrickým pohonom, ktoré sú pripravené spolu s našimi plavčíkmi pri akýchkoľvek udalostiach a nepredvídaných situáciách našim hosťom pomôcť,“ povedal pre agentúru SITA marketingový manažér horského strediska Vysoké Tatry Lukáš Brodanský.

Člnkovanie podlieha pravidlám

Keďže Štrbské pleso je prísne chránené horské jazero, člnkovanie podlieha opatreniam a pravidlám.

„Návštevníci si so sebou na loď nesmú brať žiadnu batožinu, jedlo alebo nápoje. Je to preto, aby sme eliminovali možnosť spadnutia cudzích predmetov do prísne chráneného plesa. Túto prírodu chceme zachovať aj pre ďalšie generácie a robíme všetko preto, aby jazero bolo čo najčistejšie,“ dodal Brodanský.

Počiatky člnkovania

Počiatky člnkovania na Štrbskom plese siahajú do roku 1873, keď si zakladateľ Štrbského Plesa Jozef Szentiványi postavil na južnom brehu jazera poľovnícku chatku a prístavné mólo s člnkovaním sprístupnil verejnosti. O viac ako storočie, v roku 1984, bolo člnkovanie zakázané. Vrátiť atrakciu späť na pleso sa opäť podarilo až v roku 2008.

Jazero je morénového typu a je druhým najväčším jazerom vo Vysokých Tatrách s dĺžkou 640 m a šírkou 600 m. Takmer polovicu roka je pleso pokryté ľadom. S člnkovaním na ňom je už niekoľko rokov späté aj podujatie s názvom Benátska noc, ktorá sa v tomto roku uskutoční 20. júla.

Novinka letnej sezóny

Novinkou tohtoročnej letnej sezóny na Štrbskom Plese je aj Tatranské informačné centrum, ktoré presťahovali do priestorov tamojšej stanice Tatranských elektrických železníc.

„Bude tam omnoho dostupnejšie pre všetkých turistov. Priamo, keď vystúpia z vlaku, môžu si naplánovať svoj celodenný pobyt na Štrbskom Plese,“ priblížila Blašková.