Stĺp na Zámockej bude zo sivej opäť pomaľovaný dúhovými farbami. Je to jediná stopa, ktorou si pripomíname život Matúša a Juraja, hovorí majiteľ Teplárne

Minulú sobotu si Slovensko pripomenulo tragédiu na Zámockej v Bratislave, počas ktorej boli pred dvomi rokmi zavraždení Juraj Vankulič a Matúš Horváth a jedna osoba bola postrelená.

Ich pamiatku od minuloročného apríla pripomínala lampa pomaľovaná dúhovými farbami, ktorú však niekto premaľoval na sivo. Informuje TV Joj na svojej stránke Noviny.sk.

Priestupok rieši polícia

„Bol som z toho veľmi nepríjemne zaskočený. Je to vlastne aj jediná stopa v rámci v mesta, ktorou si pripomíname život Matúša a Juraja. To, čo sa vlastne na tej Zámockej stalo,“ povedal pre televíziu majiteľ baru Tepláreň, Iniciatíva Inakosť Roman Samotný.

„Ľudsky nerozumieme potrebe niekoho, takýmto spôsobom znevažovať symbolický pomník. Mestská polícia bude túto situáciu riešiť v rámci objasňovania priestupku,“ upresnila hovorkyňa Mestskej polície Bratislava Barbora Krajčovičová.

Reagovali viacerí politici

Na premaľovanie reagovali aj viacerí politici. Podľa nich je situácia čoraz vyhrotenejšia a niektorí hovoria, že nejde o banalitu a vnímajú to ako provokáciu. Ďalší by to zase s tým nespájali.

Dobrovoľníci plánovali stĺp natrieť opäť dúhovými farbami. Nemusia to tak urobiť, plánuje to magistrát. „Áno, určite. Už teraz na tom pracujeme,“ dodal na záver Peter Bubla.