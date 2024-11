SPS očakáva tento rok rekordný počet doručených zásielok. Najintenzívnejšie obdobie ich čaká pred Black Friday a Vianocami

Kuriérska spoločnosť Slovak Parcel Service (SPS) očakáva v tomto roku rekordný počet doručených zásielok. Súvisí to najmä so zvýšeným záujmom o zásielky zo zahraničia a rozširovaním siete Balíkovo. Najvýraznejší dopyt po kuriérskych službách zaznamenáva SPS štandardne v období pred Black Friday, následne v priebehu celého decembra až do Vianoc.

Pred Vianocami aj 200-tisíc zásielok denne

Objem zásielok v prípade novembrového Black Friday sa podľa interných dát spoločnosti zvýši až o 50 % oproti októbru. Spoločnosť pripustila, že počas decembrových týždňov pred Vianocami rast v turbulentnej sezóne pokračuje, ale v nižšom tempe. Kuriéri SPS v posledných dňoch pred Vianocami bežne doručia aj 200-tisíc zásielok za deň.

SPS upozorňuje Slovákov, že pokiaľ chcú mať svoje darčeky doručené pred Vianocami, finálny termín na objednanie darčekov je 18. december 2024. Ich kuriéri budú doručovať balíky do pondelka 23. decembra 2024. Každý deň pred Vianocami bude mať spoločnosť 750 kuriérov na cestách. Linka v Ivanke pri Dunaji v tomto období spracuje za hodinu približne 10 tisíc balíkov.

„Celkový objem doručených zásielok nám medziročne narástol o 25 %, čo je signifikantný parameter toho, že rozvoj našej spoločnosti ide správnym smerom. Neustále však musíme kompenzovať prudký rast nákladov, no aj tak sa nám darí zlepšovať služby a realizovať aktivity súvisiace s ekologizáciou vozového parku či inštaláciou stoviek nových Balíkovo boxov ako hlavnej priority,“ vysvetľuje Ján Ťurek, konateľ Slovak Parcel Service.

Zásielky je možné vyzdvihnúť aj v boxoch Balíkovo



Z prieskumu agentúry 2muse pre spoločnosť SPS vyplýva, že vyzdvihnutie zásielok v boxoch využíva v roku 2024 až 69 % ľudí, pričom v roku 2022 to bolo len 36 %. V prípade preferencie sa záujem o prebratie zásielok vo výdajných boxoch v porovnaní rokov 2024 a 2022 zvýšil o takmer päťnásobok.

Vďaka rozvoju siete Balíkovo ponúka spoločnosť SPS svojim zákazníkom ďalšiu možnosť doručenia zásielok cez samoobslužné boxy. Príjemcovia teda nemusia čakať na kuriéra a časovo sa mu prispôsobovať. Zásielku si vyzdvihnú vtedy, keď im to najviac vyhovuje. Pri Balíkovo boxoch je viac ako 98 % pravdepodobnosť doručenia hneď na druhý deň.

„Práve pri Balíkovo boxoch evidujeme výrazný záujem o ich využívanie, preto pracujeme na čo najrýchlejšej inštalácii po celom Slovensku, aktuálne je ich už viac ako 250. Zákazník si balík následne vyzdvihne jednoducho, na prebratie mu stačí iba SMS kód,“ hovorí Ján Ťurek.

Nová triediaca linka pre balíky z Číny



SPS zaznamenala nárast zásielok z Ázie, konkrétne z Číny. Balíky z týchto oblastí sa z roka na rok menia, znižuje sa ich hmotnosť, veľkosť, ako aj spôsob zabalenia.

Tým, že tieto zásielky majú rôzne tvary a slabé obaly, je náročnejšie ich zatrieďovať. Z tohto dôvodu sa SPS rozhodla vytvoriť novú triediacu linku na konkrétne malé balíky z Číny, aby sa urýchlilo ich doručovanie, aj v predvianočnom období.

Spoločnosť Slovak Parcel Service na záver pripomína, že vianočné nákupy na internete netreba odkladať a odporúčajú ich zrealizovať čo najskôr. Zákazníci by si vopred mali zistiť, či je daný tovar na sklade a či nakupujú cez overeného prevádzkovateľa internetového obchodu.

Dôležité je taktiež zadať správne údaje, najmä telefónne číslo pre kuriéra, a kam zákazníkovi príde SMS kód, pokiaľ si nechá doručiť zásielku do Balíkovo boxu.