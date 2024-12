Športové udalosti roka 2024: Top momenty z futbalových majstrovstiev Európy. Ako sa darilo Slovensku? - VIDEO, FOTO

Počas bohatého kalendárneho roka 2024 na športové udalosti netreba zabudnúť ani na futbalové Euro. Ba čo viac – aj so slovenskou účasťou.

A nie hocijakou, „sokoly“ si hanbu neurobili, postúpili do osemfinále, kde takmer vyradili neskorších vicemajstrov z Anglicka.

Šampionát napokon zvládli Španieli, ani raz nezaváhali a ladným krokom dokráčali k vytúženej trofeji po 12 rokoch.

Stali sa tak najúspešnejšou európskou krajinou v počte titulov na záverečnom turnaji „starého kontinentu“. Predbehli Nemecko, ktoré má na konte stále „len“ tri triumfy.

Za sklamanie môžeme považovať slabučké výkony Chorvátov, ktorí sa ani nedostali zo skupiny do ďalšej fázy.

Takisto osemfinálové vypadnutia Belgičanov, Dánov či Talianov. Treba však podotknúť, že sa stretli s veľkými futbalovými menovkami – Francúzmi, Nemcami a Švajčiarmi.

Slovenská účasť

Na záverečné podujatie postúpili slovenskí futbalisti z kvalifikácie. V skupine J sme po boku Portugalska, Luxemburska, Islandu, Bosny a Hercegoviny a Lichtenštajnska obsadili druhú priečku znamenajúcu priamy postup.

Z desiatich duelov zaznamenali „sokoly“ sedem výhier, jednu remízu s Luxemburskom a dve prehry so stopercentnou Ronaldovou družinou.

Žreb záverečného turnaja nebol k Slovensku nejako nepriaznivý, doprial nám Belgicko, Rumunsko a Ukrajinu. Spomedzi týchto súperov sa naskytala reálna šanca na postup, hoci aj z tretej priečky. To sa napokon aj potvrdilo.

Úvodný duel sme odohrali proti favoritom z Belgicka, ktorý chcel konečne zažiť veľkolepý úspech na medzinárodnej scéne.

Po obrovskej šance Romelua Lukakua z úvodných minút sme už mohli prehrávať, no famózny Dúbravka to odmietol.

Už o pár chvíľ neskôr strelil jediný gól zápasu Ivan Schranz a víťazstvo sme už do konca udržali, hoci lopta v našej sieti skončila ešte dvakrát. Oba góly však po intervencii VAR-u neplatili.

Druhé stretnutie Slovenska bolo proti Ukrajine, ktorá v úvodnom kole podľahla Rumunsku 0:3.

Úvodné dejstvo jednoznačne patrilo „sokolom“, z čoho pramenil aj druhý presný zásah na turnaji pre Schranza. Mrzieť mohli aj ďalšie nevyužité šance „sokolov“.

To sa aj potvrdilo, keď v druhom polčase prišla zaslúžená otočka a prehrali sme 1:2. To znamenalo, že sa vybrali postupové kalkulačky, lebo sme mohli v skupine skončiť ako prví, tak aj poslední.

Posledný duel v skupine E proti Rumunsku zahalila do rúška tajomstvo údajná dohoda o remíze, ktorá by oba celky posunula do osemfinále.

Špekulácie odmietol Ondrej Duda, ktorý otvoril skóre zápasu, no už o 13 minút dorovnali naši súperi z penalty.

Ďalší zásah diváci nevideli a medzi najlepšiu šestnástku sa okrem nás a Rumunov dostali aj Belgičania. Čierny Peter ostal pre Ukrajinu, ktorá mala najhoršie skóre.

Všetky tímy však mali rovnakú bilanciu – jednu výhru, remízu, prehru i počet bodov. Šlo o najvyrovnanejšiu základnú skupinu na tohtoročných ME.

V osemfinále sa slovenskí futbalisti stretli s Angličanmi, ktorí ešte nikdy neovládli kontinentálny šampionát. Boli jednoznačnými favoritmi. Celé meranie síl však tomu nenasvedčovalo.

Aj teraz platilo, že skóre stretnutia otvorili „sokoly“. Opäť skóroval Schranz a tento tretí zásah znamenal, že sa stal spolu s ďalšími piatimi futbalistami najlepším strelcom majstrovstiev Európy.

Vyzeralo to, že tesný náskok naši ubránia, lenže nadstavených šesť minút nám prinieslo celoštátny zármutok. Necelých 60 sekúnd do konca sa parádnymi „nožnicami“ blysol Jude Bellingham a poslal oba celky do predlženia.

To rozhodol už po 52 sekundách kapitán anglického „albionu“ Harry Kane. Ďalší gól už nepadol, najbližšie k nemu bol Peter Pekarík, no netrafil prázdnu bránu.

Slováci však previedli skvelé výkony počas celého turnaja, nezaostávali ani v jednom stretnutí a pochvál sa im dostalo nielen od kouča Francesca Caloznu, realizačného tímu, prezidenta Slovenské futbalového zväzu Jána Kováčika, ale aj od obyvateľov malej krajiny v srdci Európy.

Priebeh play off

Po spomínanom vypadnutí Talianov, Dánov a Belgičanov sa medzi najlepšiu osmičku dostali iní velikáni, no vyčnievala medzi nimi účasť Turecka. To však nestačilo na Holanďanov.

Domáci Nemci nestačili po predĺžení na neskorších majstrov Európy zo Španielska, lúčiaci sa Cristiano Ronaldo s Eurom sa musel skloniť nad Francúzmi a Angličania zdolali „Helvétov“.

Medzi najlepšou štvoricou šampionátu boli už len futbalové esá „starého kontinentu“.

Do finále však nenazreli „oranjes“ po prehre s „albionom“ a „krajina galského kohúta“, a zároveň jeden z najúspešnejších futbalových štátov posledných rokov, nestačila na Španielov.

Vzhľadom na doterajšie výkony počas ME boli favoritmi futbalisti z Pyrenejského polostrova. Pomerne nudný prvý polčas vystriedali kvalitný druhý, kde padli všetky tri góly.

Skóre otvoril 22-ročný Nico Williams, Cole Palmer vyrovnal v 70. minúte. Do predĺženia však odmietol ísť Mikel Oyarzabal, ktorý v 86. minúte uštedril Angličanom tvrdé finálové KO.

Španieli triumfovali v každom zo siedmich meraní síl. Mimo riadny hrací čas šli len raz, vo štvrťfinále proti domácim Nemcom.

Angličania v skupine raz vyhrali a dvakrát remizovali. Úvodné dve kolá play off prešli cez predĺženie, resp. penalty. Súboj o finále zvládli po 90 minútach.

Väčšina futbalovej Európy, ale i celý svet, museli byť pyšní a šťastní za Španielov, ktorí pod taktovkou Luisa de la Fuenteho zmenili prístup, skvalitnili herné situácie a dokonale vyladili káder. To napokon neviedlo k ničomu inému ako k víťaznej trofeji.

Po ME odohrali ďalších šesť duelov v Lige národov, kde s výnimkou jednej remízy všetko vyhrali a postúpili do štvrťfinále tejto súťaže. V skvelých výkonoch tak pokračujú aj naďalej a futbalový rok 2024 jednoznačne patrí im.

Podčiarkuje to aj triumf na olympijských hrách v Paríži, kde vo finále zdolali domácich Francúzov po prestrelke 5:3 po predĺžení. Aj keď išlo o celky do 23 rokov, nič im to neuberá na tom, že mali krásne a rozprávkové futbalové leto.

Akúsi bitku s nimi odohrala aj Argentína, ktorá ovládla juhoamerickú Copa Américu či Pobrežie Slonoviny, ktoré triumfovalo na Africkom pohári národov.

V Ázii dokázali na tamojšom šampionáte triumfovať futbalisti Kataru.