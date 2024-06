ME vo futbale 2024 (E-skupina): Slovensko - Rumunsko (online)

Slovenskí futbalisti hrajú v stredu od 18.00 proti Rumunsku svoj posledný zápas v základnej E-skupine na tohtoročnom európskom šampionáte v Nemecku.

Zverenci trénera Francesca Calzonu začali turnaj senzačným triumfom nad Belgickom (1:0), ale v piatok nestačili na Ukrajinu (1:2). Situácia v E-skupine je zamotaná a Slováci môžu skončiť na prvom aj poslednom mieste, remíza v stredajšom dueli by ich posunula do osemfinále rovnako ako Rumunov a to bez ohľadu na výsledok v súbežne hranom zápase Ukrajina – Belgicko.