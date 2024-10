Spišská Nová Ves prvýkrát v sezóne prišla o všetky body, v Michalovciach nastal koniec dvoch sérií (video)

HC Slovan Bratislava sa postaral o vymazanie poslednej nuly v kolónke prehier v riadnom hracom čase v slovenskej hokejovej extralige 2024/2025. V 10. kole slovanisti doma zdolali Spišiakov 2:1 a v tabuľke sa im na druhom mieste priblížili na rozdiel jedného bodu.

O troch bodoch pre Slovan rozhodol ešte na konci prvej tretiny lotyšský útočník Haralds Egle, ktorý v presilovke o dvoch mužov zvýšil na 2:0.

Tentoraz už neotočili

Hostia v záverečnom tlaku v 57. min už len znížili Dantem Hannounom rovnako v presilovke na konečných 1:2 z ich pohľadu. „Dostal som výbornú prihrávku, bol som úplne voľný. Som rád, že mi to padlo v druhom zápase po sebe. Dúfam, že to bude pokračovať,“ uviedol Egle aj pre denník Šport.

Líder zo Spiša prehral len druhýkrát v tejto sezóne a po ôsmich výhrach za sebou. „Kľúčové bolo, že sme mali v prvej tretine veľa vylúčených. Nemôžete sa vracať do každého zápasu. Slovanu k tomu výborne zachytal brankár,“ povzdychol si najproduktívnejší hráč súťaže Zach Andrusiak, ktorý v Bratislave vyšiel bodovo naprázdno.

Skončili im série

Michalovce zaváhali po sérii piatich víťazstiev, keď v repríze semifinále play-off z minulej sezóny doma nestačili na Nitru 1:2 (0:1, 0:0, 1:1). Víťazný gól hostí strelil v 44. min Sahir Gill, za domácich potom už len znížil skúsený obranca Adam Drgoň. Majster z Nitry prerušil sériu troch prehier.

„Už po šiestich minútach som musel brať time-out. Začiatok nebol taký, aký mal byť. Prehrávali sme buly a potom sme logicky nemali na hokejkách puk a nemohli tvoriť. V tretej tretine sa to otočilo, na buly sme uspeli na 74 percent, zrazu sme boli pri všetkom skôr a hrali viac s pukom. Bol to celkovo vyrovnaný zápas a v takých niekedy vyhráte, ale inokedy zasa nie,“ povedal tréner Michaloviec Tomek Valtonen.

„Potrebovali sme po troch prehrách bodovať. Dali sme do toho všetko, mali sme dobrý vstup. Michalovce sa časom zdvíhali, my sme si to komplikovali našimi rozhodnutiami a od stavu 2:0 sme mali veľa zbytočných vylúčení. Výborne nám fungovalo oslabenie a ustáli sme to bojovnosťou a chcením,“ skonštatoval tréner Nitry Andrej Kmeč.

Zdvíha sa Zvolen?

V Nových Zámkoch sa zrodilo suverénne víťazstvo Košíc 6:0, Banská Bystrica zdolala doma posledný Liptovský Mikuláš 5:2 a o výsledkoch zostávajúcich dvoch zápasov rozhodol jeden gól.

Silu domáceho ľadu potvrdil nováčik zo Žiliny triumfom nad Popradom 4:3 a Zvolen dosiahol prvýkrát v sezóne dve víťazstvá za sebou. V Trenčíne vyhral 4:3. Necelé dve minúty pred koncom rozhodol Radovan Bondra. Zvolen ušiel na deviatom mieste desiatemu Trenčínu na rozdiel piatich bodov.