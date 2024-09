Smer by vo voľbách tesne porazil Progresívne Slovensko, súčasná koalícia by však nevznikla

Ak by sa parlamentné voľby konali v druhej polovici septembra, vyhrala by ich strana Smer-SD. Získala by 23,3 percenta hlasov voličov, vďaka čomu by obsadila 40 kresiel v Národnej rade (NR) SR. Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry FOCUS, ktorý bol realizovaný od 17. do 26. septembra na reprezentatívnej vzorke 1 017 respondentov.

Účastníkov prieskumu sa pýtali: „Predstavte si, prosím, že by sa parlamentné voľby na Slovensku konali na budúci víkend. Zúčastnili by ste sa ich? Ak áno, ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?“ Zoznam politických subjektov im bol predložený v náhodnom poradí. Na voľbách by sa nezúčastnilo 17,2 percenta respondentov, 19,6 percenta nevedelo odpoveď.

Druhé by bolo Progresívne Slovensko

Za stranou Smer by podľa prieskumu skončilo hnutie Progresívne Slovensko, ktorému by svoj hlas dalo 22,1 percenta opýtaných. Progresívci by tak získali 38 poslaneckých mandátov. Tretiu pozíciu by s odstupom vyše deviatich percent obsadila strana Hlas-SD, ktorú by volilo 12,8 percenta respondentov.

V NR SR by mu prináležalo 22 mandátov. Do zákonodarného orgánu by sa dostalo aj v súčasnosti mimoparlamentné hnutie Republika, s volebným ziskom 7,9 percenta by obsadilo 13 kresiel v NR SR. Zhodne, po desať mandátov, by získali Kresťanskodemokratické hnutie a strana Sloboda a Solidarita (SaS).

Demokrati by získali osem kresiel

Kresťanských demokratov by volilo šesť percent opýtaných a SaS 5,6 percenta. Brány parlamentu by prekročila aj mimoparlamentná Maďarská aliancia so ziskom 5,2 percenta hlasov voličov, čo by predstavovalo deväť mandátov. Do NR SR by tesne prekĺzli aj mimoparlamentní Demokrati, ktorí by získali päť percent hlasov, a teda by obsadili osem poslaneckých kresiel.

Spomedzi súčasných parlamentných subjektov by sa do NR SR nedostal najmenší koaličný subjekt, Slovenská národná strana. So ziskom 4,7 percenta by ostal pred bránami parlamentu. V zákonodarnom orgáne by už nemala zastúpenie ani koalícia zložená z hnutia Slovensko, Kresťanskej únie a strany Za ľudí, ktorá by podľa prieskumu získala 4,1 percenta hlasov.

Samostatne kandidujúce subjekty potrebujú na vstup do parlamentu získať minimálne päť percent voličských hlasov, v prípade koalícií zložených z dvoch alebo troch subjektov je hranica pre vstup do parlamentu minimálne sedem. Rovnako by sa do parlamentu nedostalo ani hnutie Sme rodina, hlas by mu dalo 3,2 percenta respondentov. Inú stranu by volilo 0,1 percenta opýtaných.