Smer-SD oslabil a voľby by vyhral iba tesne, dvom stranám chýbala do parlamentu iba desatina percenta

Strana Smer-SD si oproti minulému mesiacu pohoršila o osem desatín percenta. Vyplýva to z prieskum agentúry AKO pre TV Joj, ktorý sa uskutočnil medzi 10. až 16. septembrom na reprezentatívnej vzorke 1000 ľudí.

Ak by sa konali voľby teraz, tak najsilnejšia vládna strana premiéra Roberta Fica by získala 22,8 percenta hlasov. Druhé Progresívne Slovensko (PS) si oproti augustu polepšilo o štyri desatiny na 22,4 percenta. Tretí Hlas-SD si pohoršil rovnako ako Smer-SD a volilo by 15,1 percenta respondentov.

Do parlamentu by prešli aj KDH so 6,8 percentami, Sloboda a Solidarita (6,4 %) a tiež hnutie Republika (5,6 %). Iba jedna desatina chýbala k potrebným piatim percentám chýbala Slovenskej národnej strane (SNS) a Demokratom. Koalícia Slovensko, Kresťanská únia a Za ľudí podľa prieskumu získala 3,9 percenta a Maďarská aliancia ešte o dve desatiny menej. Ani tri percentá nedosiahlo hnutie Sme rodina (2,6 %).

Smer by podľa prieskumu v parlamente získal 46 kresiel, progresívci by ich obsadili 43, strana Hlas-SD by mala 29 poslancov, KDH 13, SaS 12 a Republika 10.