Smer dôrazne odmieta útoky opozície a médií na prezidenta Pellegriniho pre podpísanie zákona o STVR

Strana Smer-SD odmieta útoky opozície na prezidenta Petra Pellegriniho pre podpísanie zákona o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR). Ako Smer upozornil, Pellegrini sa v súlade s Ústavou SR rozhodol, že nevyužije svoje právo veta a zákon podpíše.

„Skončila sa éra, keď opozícia a médiá zakričali a hlava štátu sa postavila na ich stranu bez ohľadu na záujmy verejnosti, ktorá si výslovne želá zmeny vo vysielaní verejnoprávnej televízie a rozhlasu,“ vyhlásila strana s tým, že nepochybuje o tom, že prezident svoje právo veta bude využívať nezávisle od politických strán.

Smer pochválil ministerku kultúry

Smer súčasne ocenil postoj nominantov Slovenskej národnej strany na ministerstve kultúry, osobitne pochválil ministerku Martinu Šimkovičovú.

„Napriek tomu, že boli a sú vystavovaní nevyberaným a dehonestujúcim útokom zo strany opozície, protivládnych médií a mimovládnych organizácií, dôrazne postupujú pri plnení záväzkov vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády SR a predkladajú návrhy, ktoré sú podporované celou vládnou koalíciou,“ uzavrel Smer-SD.

Reakcie opozície

Prezident Peter Pellegrini podpísal v nedeľu zákon o STVR, ktorým končí RTVS vo svojej súčasnej podobe. Pellegrini ešte minulý týždeň uviedol, že považuje za dôležité podrobne sa oboznámiť so schváleným znením zákona, obzvlášť v situácii, keď je tento zákon predmetom výraznej pozornosti doma i v zahraničí.

Podľa strany Sloboda a solidarita Pellegrini podpísaním zákona len dokazuje, že bude predĺženou rukou vlády. Strana sa má v pláne obrátiť v tejto súvislosti na Ústavný súd SR. Napadnúť zrušenie verejnoprávnej RTVS na ústavnom súde má v pláne aj hnutie Progresívne Slovensko (PS). Hnutie rovnako vyjadrilo obavy, že Pellegrini nebude nezávislým prezidentom.

„Je to škoda, že ani ako prezident sa nedokáže vzoprieť hlúpym a škodlivým nápadom Andrej Danka (SNS), ktorý sa ledva dostal do parlamentu a nemá žiadnu legitimitu takto likvidovať fungujúce inštitúcie. Ak si Peter Pellegrini myslel, že túto jeho poslušnosť si nevšimneme a schová sa s ňou za futbalový zápas Slovenska s Anglickom, je na omyle. Vidíme ju my, verejnosť a raz mu to spočíta aj história,“ vyhlásil predseda PS Michal Šimečka.