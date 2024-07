Pellegrini podpísaním zákona o STVR dokázal, že bude predĺženou rukou koalície. Strana SaS sa obráti na Ústavný súd

Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini bude iba predĺženou rukou vládnej koalície. Vyhlásila to strana Sloboda a Solidarita (SaS) s tým, že dôkazom je podpísanie zákona o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR).

Mal byť prezidentom všetkých občanov

Strana sa spolu s opozičnými partnermi v najbližších dňoch obrátia na Ústavný súd SR. Podľa predsedu SaS Branislava Gröhlinga mal Pellegrini príležitosť ukázať, že dodrží svoje sľuby, a bude prezidentom všetkých občanov.

„Bohužiaľ, potvrdilo sa, že sa nedokáže oprostiť od vládnej koalície a bude len jej predĺženou rukou v paláci. Napriek opakovaným varovaniam, nielen opozície, ale aj odbornej verejnosti či zamestnancov RTVS, Pellegrini podpísal účelové zrušenie tejto inštitúcie,“ uviedol predseda SaS a doplnil, že jediným cieľom vlády je urobiť z RTVS provládne a dezinformačné médium, k čomu sa podpísaním zákona prihlásil aj samotný prezident.

Zákon je v rozpore s európskym právom

Tímlíder SaS pre kultúru René Parák upozornil, že Pellegrini neprijateľne odignoroval skutočnosť, že zákon o STVR je v rozpore s európskym právom a porušuje aj ústavné práva.

„Pellegrini sľuboval, že sa dôsledne oboznámi so zmenami, ktoré prináša nový zákon. Boli to však len prázdne slová, pretože zrušenie RTVS podpísal bez akýchkoľvek zdôvodnení a vysvetlení verejnosti. Je to čierny deň pre verejnoprávnosť a slobodu slova na Slovensku,“ uzavrel Parák.