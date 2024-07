Šimečka: Pellegrini sa ani ako prezident nedokáže vzoprieť hlúpym Dankovým nápadom, zákon o STVR napadneme na Ústavnom súde

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) napadne zrušenie verejnoprávneho média Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) a vytvorenie Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) na Ústavnom súde SR.

Predseda PS Michal Šimečka nazval nový zákon o STVR „ovládnutie verejnoprávnych médií“ a dodal, že prezident Peter Pellegrini potvrdil ich obavy o tom, že vo funkcii hlavy štátu nebude nezávislý.

„Prezident Pellegrini podpísal zákon o likvidácii RTVS. Je to škoda, že ani ako prezident sa nedokáže vzoprieť hlúpym a škodlivým nápadom Andrej Danka (SNS), ktorý sa ledva dostal do parlamentu a nemá žiadnu legitimitu takto likvidovať fungujúce inštitúcie. Ak si Peter Pellegrini myslel, že túto jeho poslušnosť si nevšimneme a schová sa s ňou za futbalový zápas Slovenska s Anglickom, je na omyle. Vidíme ju my, verejnosť a raz mu to spočíta aj história,“ napísal Šimečka na sociálnej sieti.