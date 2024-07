Slovensko poskytlo vlani na bilaterálnu rozvojovú spoluprácu 35,2 milióna eur. Najviac išlo Ukrajine

Slovenská republika poskytla v roku 2023 na bilaterálnu rozvojovú spoluprácu 35,2 milióna eur. Najväčším príjemcom pomoci bola Ukrajina, ktorej poskytlo Slovensko v rôznej forme pomoc v hodnote približne 8,1 milióna eur.

Oblasť psychosociálnej pomoci

Pomoc sa zameriavala predovšetkým na podporu projektov v oblasti psychosociálnej pomoci. Finančným príspevkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí bol podporený tiež nákup odmínovacích systémov Božena 4+ slovenskej výroby.

Celkovo 37 percent bilaterálnej rozvojovej spolupráce smerovalo do Európy, 22 percent do Ázie, ďalej nasledovala Amerika (11 percent) a Afrika (10 percent). Pomoc smerovala napríklad do Kene, Gruzínska, do Moldavskej republiky, Kazachstanu, Brazílie a Egypta.

Pokles o 0,6 percenta

Na multilaterálnu rozvojovú spoluprácu prostredníctvom príspevkov do medzinárodných organizácií a medzinárodných finančných inštitúcií poskytla Slovenská republika 126,6 miliónov eur. V porovnaní s rokom 2022 klesla celková oficiálna rozvojová spolupráca o viac ako 900 tisíc eur, čo predstavuje pokles o 0,6 percenta.

Slovenská republika sa pri vstupe do Európskej únie formálne zaviazala vynakladať na tento účel 0,33 percenta hrubého národného dôchodku, pričom vlani poskytla len 0,14 percenta, čím sa spolu s Gréckom umiestnila na konci zoznamu donorov poskytujúcich oficiálnu rozvojovú spoluprácu. Uvádza sa to v materiáli rezortu zahraničia, ktorý prerokovala vláda na svojom poslednom zasadnutí.