Postoj NATO k členstvu Ukrajiny môže spôsobiť hrozbu, varujú odborníci

Desiatky zahraničných politických odborníkov vyzvali členské štáty Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), aby na nadchádzajúcom samite vo Washingtone nepresadzovali tému členstva Ukrajiny v aliancii.

Ako referuje web Politico, podľa ich názoru by takýto krok ohrozil Spojené štáty a ich spojencov a mohol by „rozbiť“ koalíciu.

Varovania odborníkov

Odborníci v liste varujú, že ak by Ukrajina bola prijatá do NATO a Rusko by ju v budúcnosti napadlo, mohol by byť uplatnený článok 5, ktorý požaduje, aby spojenci bránili člena NATO. Verejný postoj viac ako 60 analytikov, ktorí vystupujú proti členstvu Ukrajiny, odhaľuje argumenty, ktoré sa pravdepodobne objavia počas trojdňového samitu začínajúceho 9. júla.

„Čím bližšie je NATO k sľubu, že Ukrajina sa pripojí k aliancii po skončení vojny, tým väčší je podnet pre Rusko pokračovať vo vojne. Výzvy, ktoré predstavuje Rusko, sa dajú riešiť bez prijatia Ukrajiny do NATO,“ tvrdia autori listu.

Odborníci veria, že posun v otázke členstva Ukrajiny v NATO môže mať ďalekosiahle následky, potenciálne „zmeniť Ukrajinu na miesto dlhotrvajúceho konfliktu medzi dvoma hlavnými jadrovými mocnosťami“ a poslúžiť záujmom ruského vodcu Vladimira Putina.

Niektorí analytici nesúhlasia

List iniciovali William Ruger, prezident Amerického inštitútu pre ekonomický výskum, a Stephen Wertheim z Carnegieho nadácie pre medzinárodný mier. Napriek týmto varovaniam niektorí analytici nesúhlasia.

Minulý týždeň výskumníci z RAND Corporation napísali, že spojenci by profitovali z toho, ak by na samite jasne stanovili podmienky pre budúce členstvo Ukrajiny. Atlantická rada tiež podporuje členstvo Ukrajiny v NATO s tým, že by to Ukrajine ukázalo neochvejnú podporu Západu.

Účasť analytikov na diskusiách

Politico poznamenáva, že analytici a univerzitní profesori síce neprijímajú politické rozhodnutia v NATO, ale často prispievajú do debát o zahraničnej politike písaním analytických článkov a účasťou na diskusiách, najmä pred a počas významných podujatí, ako je nadchádzajúci samit.

Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena odmieta podporiť okamžité členstvo Ukrajiny, ale viacerí vysokí predstavitelia nedávno uviedli, že Ukrajine bude na samite ponúknutý „most“ k vstupu do NATO.