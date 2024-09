Slovensko musí ušetriť najmenej jeden a pol miliardy eur, vraví Fico. Zrušil by aj ďalšie dni pracovného pokoja

Plánovaný deficit rozpočtu je v sume 4,74 %. Po pondelkovom rokovaní predsedníctva strany Smer-SD to uviedol jej predseda a zároveň predseda vlády Robert Fico s tým, že je to číslo, ktoré chcú dosiahnuť.

Konsolidácia ako taká sa podľa neho pohybuje od 1,5 do 2,6 miliardy eur. „To je suma, ktorú budeme musieť ušetriť, nájsť nejaké opatrenia. Preto musíme veľmi citlivo uvažovať, aby sme sa nedotýkali sociálneho štandardu, ktorý už bol dosiahnutý,“ konštatoval premiér, pričom dodal, že variantov postupu je niekoľko.

Podľa Fica hovoria aj o znižovaní DPH na potraviny, čo by sa potom ale muselo niečím vykompenzovať. Hovoria aj o dani z finančných transakcií, ale len výlučne pre právnické osoby.

„Ja by som kľudne išiel aj do ďalších štátnych sviatkov, pokiaľ ide o počet štátnych sviatkov je jeden z najväčších, ktoré máme v EÚ. Preto pokiaľ štátny sviatok zostane štátnym sviatkom, ale nebude súčasne dňom pracovného voľna,“ dodal Fico s tým, že to je tiež cesta, ako získať ďalšie finančné prostriedky.