Slovenskí mladíci v Žiline remizovali s Holandskom. Kentoš: Poučný zápas

Aj po deviatom tohtoročnom prípravnom stretnutí slovenskej reprezentácie futbalistov do 21 rokov platí, že má na svojom konte iba jedinú prehru. Zverencov trénera Jaroslava Kentoša v Žiline preverili rovesníci z Holandska a duel sa skončil nerozhodne 3:3.

Mladí Slováci boli dokonca blízko k triumfu nad súperom, ktorý v kvalifikácii na budúcoročné majstrovstvá Európy tejto vekovej kategórie nestratil ani bod. Napokon sa však súperi rozišli zmierlivo.

Dva góly domáceho hráča

Holanaďanov poslal do vedenia už v 7. minúte Ezechiel Banzuzi, ale prakticky okamžite vyrovnal Adrián Kaprálik. V úvodnej štvrťhodine druhého polčasu potom Nino Marcelli a opäť Kaprálik v rozpätí troch minút zariadili dvojgólový náskok domáceho kolektívu.

Boli to však Oranjes, ktorí neskôr vyrovnali zásluhou zásahov Noaha Ohia a Gjivaia Zechiela. Aj ich góly delili tri minúty.

„Chvíľu nám trvalo, kým sme sa dostali do zápasu. Mali sme trochu bojazlivý vstup do zápasu, čo súper využil a strelil nám gól. Strelený gól na 1:1 nám veľmi pomohol. Šli sme psychicky hore a za záver prvého polčasu a začiatok druhého, keď sme si dokázali vytvárať gólové príležitosti a aj sa strelecky presadiť, môžem chlapcov pochváliť. Následne nám už trochu dochádzali sily a nedokázali sme udržať kvalitu v takejto vysokej intenzite zápasu. Striedajúci hráči priniesli oživenie a znova sme si dokázali vytvoriť príležitosti. Bol to obojstranne ofenzívny a veľmi poučný zápas,“ zhodnotil tréner slovenského tímu Jaroslav Kentoš podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Slovenský futbalista Adrián Kaprálik sa postaral o dva góly v prípravnom zápas výberov do 21 rokov Slovensko – Holandsko (3:3). Foto: FB, www.facebook.com

Nebáli sa hrať

Podľa autora dvoch presných zásahov Adriána Kaprálika, ktorý na klubovej úrovni pôsobí práve pod Dubňom, sa duel musel trom tisíckam divákom páčiť.

„Padlo šesť gólov, oba tímy mali výborné úseky hry. Škoda však posledných minút, v ktorých sme dostali dva góly na 3:3. Zápas nám ukázal, že máme silný tím a dokážeme odohrať kvalitný zápas aj s Holandskom. Nebáli sme sa hrať, hrali sme ofenzívne, čo nám šlo. Veľká škoda tých dvoch inkasovaných gólov, pretože sme mohli uhrať veľmi pekný výsledok,“ myslí si.

Slovenský futbalista Nino Marcelli strelil jeden z gólov v prípravnom súboji výberov do 21 rokov Slovensko - Holandsko. Foto: FB, www.facebook.com

Ešte jeden zápas

Mladí slovenskí futbalisti uzavrú rok 2024 v pondelok 18. novembra v Trenčíne duelom proti rovesníkom z Portugalska. Pre všetky spomenuté tímy ide o prípravu na budúcoročný kontinentálny šampionát, ktorý sa v júni uskutoční na Slovensku.