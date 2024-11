Slovenské hádzanárky už začali so spoločnou prípravou na ME, šancu má aj 17-ročná Brezánska

Reprezentantky Slovenska v hádzanej sa už spoločne pripravujú na majstrovstvá Európy, ktoré sa od 28. novembra do 15. decembra konajú v Rakúsku, Maďarsku a Švajčiarsku. Zverenky trénera Jorgeho Dueňasa okrem tréningového kempu v Šamoríne absolvujú ešte turnaj Tatabányi a po ňom ďalšiu krátku prípravu v domácich podmienkach.

Realizačný tím má k dispozícii dovedna 19 hráčok, chýba medzi nimi zranená Martina Popovcová. Krídelníčka Iuventy Michalovce si zdravotnú indispozíciu privodila v minulotýždňovom ligovom súboji proti Dunajskej Strede. V národnom tíme ju minimálne nateraz nahradila Monika Pénzesová práve z Dunajskej Stredy.

Opora v útoku aj obrane

„Veľmi ma zarmútilo, čo sa Popovcovej stalo. Hrala vo výbornej forme a je pre nás veľmi dôležitá hráčka nielen v útoku, ale tiež v obrane. Ak nakoniec nebude môcť s nami odletieť na majstrovstvá Európy, bude to pre nás veľký problém,“ povedal kouč podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu hádzanej (SZH).

Zaujímavosťou je, že pred troma rokmi počas majstrovstiev sveta mala Popovcová zdravotné problémy a aj vtedy ju nahradila Pénzesová. „Keď som videla, že sa zranila, zostala som v šoku. Pre každého športovca je zranenie je niečo strašné. Na jednej strane som rada, že som sa dostala do reprezentácie, ale na druhej mi je ľúto spoluhráčky z národného tímu,“ uviedla.

V príprave kvalitné súperky

Do dejiska kontinentálneho šampionátu odletia Slovenky 26. novembra, času na prípravu teda už nie je veľa. Prvý zápas na turnaji ich čaká o dva dni neskôr, v Innsbrucku ich čakajú domáce Rakúšanky. Ich pripravenosť na spomenutom podujatí v Maďarsku preveria domáce reprezentantky aj Ukrajinky.

„Sú to kvalitní súperi, pre nás posledná previerka pred šampionátom. V týchto zápasom sa budeme snažiť doladiť posledné detaily a verím, že nám to ukáže správnu cestu, ako sa naladiť na majstrovstvá Európy,“ poznamenala šalianska spojka Olívia Ščípová.

Možnosť aj pre mladú debutantku

Do Rakúska napokon odletí 18 hráčok, jedna z hádzanárok teda zostane doma. Šancu na ME aj 17-ročná krídelníčka Laura Brezánska. „Počas tohto týždňa zistíme, či je už schopná hrať na takej istej úrovni ako skúsené hráčky. Určite to pre ňu nebude jednoduché, keďže je s nami prvýkrát. Pozvánku dostala aj na Karpatský pohár v októbri, ale pre zranenie nemohla vycestovať do Rumunska. Teraz je to jej premiéra a hneď bojuje o miestenku na majstrovstvá Európy. Keď však ukáže, že je lepšia ako ďalšie dievčatá na jej pozícii, určite nezostane doma,“ dodal kouč Dueňas.