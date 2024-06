Slováci zostali na divokej vode v Prahe-Troji bez medaily, najbližšie k nej bola Zuzana Paňková

Bez medailového umiestnenia zostali slovenskí reprezentanti v sobotňajších pretekoch C1 v rámci druhého kola Svetového pohára vo vodnom slalome v Prahe-Troji.

Najbližšie k stupňu pre víťazov mala Zuzana Paňková, ktorá skončila v ženskej kategórii štvrtá iba 13 stotín sekundy za bronzovou Nemkou Andreou Herzogovou. Marko Mirgorodský a Matej Beňuš sa dostali do finále v súťaži C1 muži a obsadili tam piatu, resp. šiestu pozíciu.

Paňková zajazdila bez trestných sekúnd

Devätnásťročná Košičanka Paňková absolvovala vo finále jazdu bez trestných sekúnd, ale na dvoch miestach sa zdržala a to ju stálo najlepšiu trojku.

Zvíťazila Češka Gabriela Satková, za ktorou Paňková zaostala o 2,21 s. Striebro brala napriek 4 trestným sekundám skúsená Austrálčanka Jessica Foxová a bronz už spomenutá Nemka Herzogová.

„Trochu to bolí, ale s jazdou som spokojná, okrem dvoch chýb bola úžasná. Veď som šla z posledného miesta z kvalifikácie. Trochu ma vzal valček na deviatej bránke a tiež výjazd z poslednej bránky nebol najlepší. Ten stres som si však zaslúžila za nevydarenú predchádzajúcu jazdu. Musím si predsa zjesť, čo som si navarila,“ skonštatovala Zuzana Paňková v prenose televízie JOJ Šport.

Z dvojice Slovákov vo finále mužského kanoe bol o čosi lepší Marko Mirgorodský. Napriek zaváhaniu na štvrtej bránke bol v cieli o 13 stotín sekundy skôr ako Matej Beňuš, ale stačilo mu to len na piate miesto.

Beňuš veľmi bojoval s vodou

Parížsky olympionik Beňuš skončil šiesty, z triumfu sa tešil Čech Jiří Prskavec napriek tomu, že je špecialista na kajak, čiže disciplínu K1.

„Zase som bol najlepší spomedzi pravákov, ale celkovo som sklamaný. Horná polovica mojej jazdy bola solídna, ale v spodnej polovici som veľmi bojoval s vodou. Nevyšli mi dva prejazdy bránkami a už som len nabaľoval desatiny sekundy,“ skonštatoval Beňuš.

Mirgorodský, ktorý je po druhej priečke v Augsburgu a piatej v Prahe celkovo druhý v hodnotení C1 o 1 bod za Francúzom Nicolasom Gestinom, preteky zhodnotil takto: „Vo finále v Prahe mi to nekĺzalo tak, ako by som chcel. V strede trate ma prepustil valček a podišiel som bránku. Nechal som tam veľa síl aj času a potom sa mi už jazdilo ťažko. Vo výbornej atmosfére som sa snažil bojovať až do konca, ale neodchádzam úplne spokojný.“