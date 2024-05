Zuzana Paňková získala na majstrovstvách Európy striebro v kajaku, jej silnejšou stránkou je pritom kanoe

Zuzana Paňková sa na majstrovstvách Európy v kanoistike na divokej vode v slovinskom Tacene prebojovala prvýkrát v kariére do seniorského finále v kajaku a hneď to premenila v medailu so strieborným leskom.

Devätnásťročná Slovenka bola najmladšia účastníčka 12-členného finále, do ktorého sa postupovalo priamo z kvalifikácie.

Veľa športového šťastia

Aj v nej skončila Paňková na druhom mieste, čím naznačila vysoké ambície aj v bojoch o medaily. Napokon vo finále nestačila iba na Poľku Klaudiu Zwolinskú, zaostala za ňou o necelých 5 sekúnd.

Bronzová Britka Mallory Franklinová skončila za Paňkovou o jeden a pol sekundy. Všetky medailistky zajazdili vo finále bez trestných bodov.

„Je to neskutočné. Vôbec som s tým nepočítala. Trať bola nevyspytateľná. Mala som veľa športového šťastia. Snažila som sa každú bránu prejsť najlepšie, ako to išlo, a vyšlo to. Mala som aj veľa šťastia a verím, že ma neopustí ani v súťaži kanoistiek v nedeľu,“ cituje Zuzanu Paňkovú špecializovaný web canoe.sk.

A práve v tom spočíva najväčšia pridaná hodnota jej striebornej medaily, že Paňková je lepšia kanoistka ako kajakárka a v disciplíne C1 si vybojovala aj účasť na tohtoročných olympijských hrách v Paríži.

V K1 sa vlani mladá Košičanka nedostala ani do slovenskej reprezentácie a teraz má cenný kov z ME. Potvrdila teda, že na vode je skvelá univerzálka.

Mintálová vynechala bránky

Do finále v disciplíne K1 ženy sa prebojovali aj ďalšie dve Slovenky, ale vysoké priečky neatakovali. Soňa Stanovská skončila deviata a Eliška Mintálová až posledná dvanásta, keď sa nevyhla trom 50-bodovým penalizáciám za vynechanie bránok.

„Mintálová mala na prvom medzičase pred Zwolinskou náskok 72 stotín. O dve bránky ďalej však „ťukla“ za dva a následne dve bránky minula. Ďalšia ´päťdesiatka´ prišla na osemnástej bránke a úradujúca vicemajsterka sveta tak obsadila dvanáste miesto,“ informoval web canoe.sk.

V mužskom finále K1 Slováci chýbali, ani jeden z tria Adam Gonšenica, Matúš Štaffen, Martin Halčin sa tam neprebojoval z kvalifikácie. Majstrom Európy sa stal Talian Giovanni de Gennaro.

V nedeľu budú v Tacene na programe kvalifikácie aj finálové jazdy v kanoe mužov aj žien.