Škoda na Slovensku ponúka dlhodobý a systematický program podpôr pre autoškoly

Slovenské zastúpenie automobilky dlhodobo a systematicky ponúka program podpôr pre autoškoly, ktoré môžu využiť cenové zvýhodnenie

Spoluprácou s autoškolou Autino, ktorá si objednala päť špeciálne upravených modelov Fabia, dokazuje značka Škoda široké možnosti využitia svojich vozidiel pre potreby výučby nových šoférov

Spoločnosť Škoda Auto Slovensko pokračuje vo svojom dlhodobom úsilí podporovať mladých vodičov a autoškoly. V rámci tejto snahy spoločnosť dlhodobo a systematicky ponúka program podpôr pre túto špecifickú cieľovú skupinu, vrátane špeciálnych cenových podmienok, čoho dôkazom je aj nová spolupráca s autoškolou Autino. Tá si do svojej flotily vozidiel pre študentov objednala päť nových modelov Škoda Fabia, upravených pre potreby výučby budúcich vodičov.

Autoškola Autino si do svojej flotily vozidiel pre študentov objednala päť nových modelov Škoda Fabia, upravených pre potreby výučby budúcich vodičov. Foto: Škoda Auto

„V Škoda Auto Slovensko dlhodobo vnímame autoškoly ako dôležitú cieľovú skupinu a preto sme vytvorili systematický a dlhodobý program podpory pre tento segment, ktorý zahŕňa špeciálne cenové podmienky. Autá Škoda sú pre autoškoly ideálne aj z dôvodu nízkych celkových nákladov na prevádzku, ako aj vysokej zostatkovej hodnoty,“ vysvetľuje Jan Procházka, vedúci predaja v spoločnosti Škoda Auto Slovensko a dodáva: „Ďalším príkladom je spolupráca s autoškolou Autino, ktorá dlhodobo dôveruje vozidlám značky Škoda a využíva ich spoľahlivosť a bezpečnosť pri príprave nových vodičov.“

Model Fabia, ktorý si autoškola vybrala, je jedným z najobľúbenejších vozidiel pre autoškoly vďaka svojej výbave, ako aj možnostiam prispôsobenia, ktoré zaručujú, že vyhovuje všetkým nárokom pre výcvik budúcich vodičov. Úpravy zahŕňajú inštaláciu dvojitých pedálov či ďalších bezpečnostných prvkov, ktoré zabezpečujú bezpečnú a efektívnu výučbu. Zároveň, vďaka výhodným modelom financovania cez Škoda Financial Services, môžu prevádzkovatelia autoškôl financovať ľubovoľný model formou operatívneho lízingu alebo zvýhodneného úveru.

Úpravy zahŕňajú inštaláciu dvojitých pedálov či ďalších bezpečnostných prvkov, ktoré zabezpečujú bezpečnú a efektívnu výučbu. Zároveň, vďaka výhodným modelom financovania cez Škoda Financial Services, môžu prevádzkovatelia autoškôl financovať ľubovoľný model formou operatívneho lízingu alebo zvýhodneného úveru. Foto: Škoda Auto

„Sme radi, že sme v našej Autoškole AUTINO zvolili práve vozidlá značky Škoda, konkrétne model Fabia. Rozhodli sme sa takto z viacerých dôvodov, ktoré považujeme za kľúčové pre kvalitné a bezpečné vzdelávanie našich žiakov. Škoda je jednou z najrozšírenejších značiek na slovenskom trhu, čo znamená, že naši žiaci sa učia jazdiť na vozidlách, s ktorými sa pravdepodobne stretnú aj v reálnom živote. Ďalším dôvodom našej voľby je široká ponuka doplnkovej výbavy, ktorú Škoda ponúka. To nám umožňuje prispôsobiť autá presne podľa našich potrieb, či už ide o bezpečnostné prvky, alebo technologické vybavenie, ktoré zlepšuje komfort pri výučbe. V neposlednom rade si ceníme aj dostupnosť servisu a náhradných dielov. So značkou Škoda máme istotu, že ak nastane akýkoľvek problém, bude možné ho rýchlo a efektívne vyriešiť. Dostupnosť náhradných dielov a kvalitný servis sú pre nás dôležité, pretože to minimalizuje čas, počas ktorého by naše vozidlá nemohli byť použité na výučbu. Veríme, že voľba značky Škoda je pre našu autoškolu správna a prináša výhody nielen nám, ale aj našim žiakom,“ povedal Miloš Madro, riaditeľ autoškoly Autino.

Značka Škoda na Slovensku ponúka autoškolám dlhodobo špeciálne cenové podmienky. Autá používané v autoškolách sú vystavené náročnému používaniu, základným kritériom pri ich výbere teda často býva ich spoľahlivosť. Aj vďaka tomu je Škoda jednou z najpreferovanejších značiek slovenských autoškôl.

Viac informácií je možné nájsť na webe www.skoda-auto.sk alebo v sieti autorizovaných predajcov značky Škoda.

Informačný servis