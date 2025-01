Sklamanie popradských fanúšikov. V klube končí ich miláčik a dlhoročná opora

Z odchodu dlhoročnej opory a jedného z obľúbených hráčov klubu neboli spokojní mnohí popradskí fanúšikovia. Svoju nespokojnosť prezentovali priamo v komentároch na sociálnych sieťach.

Slovenský extraligový hokejový klub HK Poprad informoval v utorok na svojej oficiálnej stránke o odchode obrancu Daniela Brejčáka do HKM Zvolen. Tridsaťosemročný odchovanec „kamzíkov“ sa stal súčasťou výmeny medzi Popradom, Zvolenom a bratislavským Slovanom.

Do kádra minuloročného víťaza základnej časti prišiel popradský odchovanec Peter Bjalončík, ktorý pôsobí na poste útočníka. V Slovane získal v 31 dueloch 4 kanadské body za 1 gól a 3 asistencie.

Kovaľ tvrdí, že hráčovi vyšli v ústrety

Brejčák nastúpil v aktuálnej sezóne do 30 stretnutí, v ktorých si pripísal 4 kanadské body za 4 asistencie. Pod Tatrami mu však americký kormidelník Todd Bjorkstrand ukrajoval zo zápasovej minutáže a v ostatných kolách sa už dokonca vytratil i z nominácií na duel.

„Pred pár dňami som mal osobné stretnutie s ‚Brejom‘, na ktorom mi oznámil, že ho oslovili viaceré kluby z dôvodu, že mu u nás kleslo jeho herné vyťaženie. Povedal mi, že bol by rád, ak by sa dokázala zrealizovať výmena do klubu, v ktorom dostane dostatok herného času. Vzhľadom na to, že je to osobnosť popradského klubu a odviedol v ňom veľa dobrej roboty, snažili sme sa mu vyjsť v ústrety a nájsť dobré riešenie pre obe strany. Síce teraz jeden Popradčan odchádza, ale ďalší prichádza. Pozitívne je aj to, že ‚Bjalo‘ má zmluvu aj na ďalšiu sezónu. Chcel by som ‚Brejovi‘ poďakovať za všetko, čo v Poprade odviedol a zároveň privítať Petra Bjalončíka naspäť v Poprade. Obom prajem veľa úspechov v ich nových pôsobiskách,“ vysvetlil Július Kovaľ, športový riaditeľ aktuálne deviateho tímu tabuľky.

Kritika fanúšikov

Z odchodu dlhoročnej opory a jedného z obľúbených hráčov klubu neboli spokojní mnohí popradskí fanúšikovia. Svoju nespokojnosť prezentovali priamo v komentároch na sociálnych sieťach. Poprad pritom patrí medzi kluby, ktoré doteraz nevypínali možnosť komentovania príspevkov, či inak neregulovali spôsob diskusie.

Ponúkame len pár kritických vyjadrení priaznivcov klubu k odchodu stálice:

„Rozlúčiť sa s hráčom ako D. Brejčák postom na FB, klobúk dole.. ani neviem, či to nazvať vtip, výsmech, totálny amaterizmus alebo ako.. ale hlavne neúcta, voči takému hráčovi za to, čo odviedol pre klub…“

„Aspoň ste nám mohli dať možnosť sa sním rozlúčiť a nie to spraviť takto…takáto neúcta voči hráčovi čo pre nás hokej spravil vždy veľa a vždy hral naplno a srdcom čo sa o niektorých nedá povedať…takú zmenu si môžete viete kde dať..tá zmena mala nastať ale že úplne inde…ďakujeme že máme také vedenie aké máme…úplne vám je jedno ako skončíme hlavne že budú plné vrecká.“

Iba šiesti korčuliari odohrali za Poprad viac

Daniel Brejčák je odchovancom HK Poprad. Počas kariéry si obliekal i dresy Kežmarku, Košíc a Žiliny, no prevažnú časť kariéry odohral práve vo farbách materského tímu. Za „kamzíkov“ nastúpil na viac než 600 zápasov, pričom len šiesti hráči v minulosti odohral za Poprad viac stretnutí.“

Sťahuje sa aj Bondra

Klubovú príslušnosť zmenil aj už bývalý zakončovateľ Zvolena Radovan Bondra, ktorý sa po piatich rokoch vracia do Slovana Bratislava. Robustný krídelník nazbieral v sezóne 2024/2025 pod Pustým hradom v 37 dueloch 11 gólov a 7 asistencií.