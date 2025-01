Kouč Michaloviec vytiahol zriedkavý taktický ťah. Dopadol katastrofálne

Svedkami nevšedného a zaujímavého trénerského ťahu boli diváci nedeľňajšieho súboja 37. kola slovenskej hokejovej extraligy medzi Duklou Michalovce a Spišskou Novou Vsou.

Domáci kormidelník Tomek Valtonen v 4. minúte predĺženia počas presilovky svojho tímu odvolal gólmana a poslal na ľad piateho útočníka. Na vhadzovaní však jeho tím neuspel a litovský zadák hostí Nerijus Ališauskas rozhodol duel strelou cez celé klzisko do prázdnej bránky.

Odvážny bol už v minulosti

„V minulosti som spravil v predĺžení presne taký istý ťah, zvíťazili sme a ak si dobre spomínam, bol som vtedy najväčší hrdina. Je to moja zodpovednosť, ja robím rozhodnutia a mám odvahu na to, aby som niečo také spravil. Urobil by som to znovu. Keď to v minulosti vyšlo, každý bol šťastný,“ povedal po zápase pre televíziu JOJ Šport fínsky kormidelník zemplínskeho klubu.

Líškam sa v novom roku nedarí

Michalovce po prehre 3:4 po predĺžení neuspeli vo štvrtom zápase za sebou a ich strata na hornú šestku narástla už na 10 bodov.

„Myslím si, že sme odohrali veľmi dobrý zápas. Vytvorili sme si veľa šancí, boli sme nebezpeční v ofenzíve. Žiaľ, doplatili sme na vylúčenia. Chceme víťaziť a dnes sme k tomu boli blízko. Prehrali sme, no hráči podali kvalitný výkon. Počítajú sa však iba víťazstvá,“ doplnil kouč „líšok“ Valtonen.

Rapáč nespokojný aj napriek výhre

Hostia zo Spiša i na Zemplíne potvrdili svojho nezlomného ducha. „Rysi“ v zápase prehrávali už 0:3, no i tak si pripísali na konto už 24 víťazstvo. Úradujúci vicemajster získal v tejto sezóne suverénne najviac bodov v zápasoch, v ktorých inkasoval ako prvý.

„Michalovce boli dve tretiny lepšie a bolo to aj o šťastí, že sa nám podarilo vyrovnať. V predĺžení nastala zaujímavá voľba domáceho trénera. Je to moderné a keby to vyšlo, zápas by sa skončil inak. Jedna tretina dnes stačila na víťazstvo, no do ďalších duelov musíme spraviť nejaké zmeny, pretože takto to ďalej nepôjde,“ zhodnotil strelec jedného zo spišskonovoveských gólov a zároveň asistent trénera Branislav Rapáč