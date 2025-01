Shelton po postupe do semifinále: Víťazné rozhovory na kurtoch sú neúctivé a negatívne - VIDEO

Semifinalista Australian Open Ben Shelton vyhlásil, že ho „šokovali“ televízne rozhovory priamo na kurtoch Melbourne Parku. Označil ich za „neúctivé“.

Len 22-ročný tenista to povedal po víťaznom štvrťfinále proti Talianovi Lorenzovi Sonegovi, ktorého vyprevadil z turnaja 3:1 na sety. Podľa agentúry AFP údajne cítil veľa „negativity“.

Už predtým to spomínal ďalší semifinalista Australian Open Srb Novak Djokovič, ktorý od vysielateľa žiadal ospravedlnenie pre jeho osobu a srbských fanúšikov.

„Nemyslím si, že ten chlap, ktorý zosmiešnil Novaka, to urobil len raz. Všimol som si to u rôznych ľudí, nielen u seba. Napríklad pri Learnerovi Tienovi v jednom z jeho zápasov. Myslím, že keď porazil Medvedeva, jeho pozápasový rozhovor mi pripadal trochu trápny a neúctivý. Bol som trochu šokovaný tým, ako sa k hráčom správali vysielatelia,“ avizoval Shelton.

Po víťazstve nad veteránom Gaelom Monfilsom sa ho opýtali, či je Francúz „jeho otec“. Američan, ktorého otec je černoch, odpovedal: „Je to nejaký rasistický vtip?“

Interesting end to Ben Shelton’s press conference. Unprompted, he took a moment to tear into the quality of local broadcasting and specifically on-court interviewing at #AusOpen. pic.twitter.com/ig76VrKq2C — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 22, 2025

„Pýtali sa ma: ‚Hej, Ben, aký je to pocit, že bez ohľadu na to, s kým budeš hrať v ďalšom zápase, nikto ti nebude fandiť?‘ Teda, možno je to pravda, ale jednoducho si nemyslím, že táto poznámka je úctivá od človeka, ktorého som nikdy v živote nestretol. Mám pocit, že vysielatelia by nám mali pomáhať rozvíjať náš šport a pomáhať hráčom, ktorí práve vyhrali zápasy na najvyššej scéne, aby si užili jeden zo svojich najväčších momentov. Mám pocit, že tu bolo len veľa negativity. Myslím si, že to je niečo, čo sa musí zmeniť,“ priblížil rozhorčený hráč číslo 20 na svete.

Američan okrem toho zaznamenal v súboji so Sonegom aj najrýchlejšie podanie na turnaji s rýchlosťou 232 kilometrov za hodinu.

V piatok 24. januára sa Shelton v boji o finále stretne so svetovou jednotkou Talianom Jannikom Sinnerom. Ten tam prešiel bez straty setu, keď z dvorca vyprevadil domáceho miláčika Alexa de Minaura.