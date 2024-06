Havertz a Musiala predĺžili kariéru Tonyho Kroosa minimálne do piatka, kouč Dánska sa hneval na systém VAR

Hráčska kariéra nemeckého futbalového stredopoliara Tonyho Kroosa sa zatiaľ neskončila.

Stopku mu v sobotu nevystavili Dáni, ktorí síce v osemfinále majstrovstiev Európy hrýzli organizátorov turnaja, napokon mu však podľahli 0:2 a cestujú domov.

Dortmund zasiahla silná búrka

Rozhodli o tom presné zásahy Kaia Havertza z pokutového kopu a poistku Jamala Musialu, ktorý je s troma gólmi najlepším strelcom podujatia spolu s Gruzíncom Georgesom Mikautadzem.

Sobotňajší duel v Dortmunde medzi Nemcami a Dánmi sprevádzali hromy, blesky. Na ihrisku aj na oblohe nad ním.

V prvom polčase musel rozhodca Michael Oliver prerušiť duel na necelých 30 minút, pretože Dortmund zasiahla silná búrka a prudký lejak.

Po vynútenej pauze, no ešte pred polčasovou prestávkou, mali obaja súperi niekoľko sľubných príležitostí, no najdôležitejšie okamihy priniesol až druhý polčas.

Musiala korunoval prevahu Nemcov

V 50. minúte sa zdalo, že obranca Joachim Andersen pošle Dánov do najtesnejšieho náskoku, no systém VAR odhalil pri gólovej akcii postavenie mimo hry.

Vzápätí na opačnej strane zahral rukou v pokutovom území spomenutý Andersen, čo postrehli moderné technológie a loptu si na „biely bod“ postavil Havertz.

Nemýlil sa a to domácich reprezentantov ešte viac naštartovalo. Mali viac z hry a ich prevahu korunoval gólom z brejku Jamal Musiala.

„Odohrali sme vynikajúci zápas. Opäť sme sa mohli spoľahnúť na úžasných priaznivcov. Hrali sme v eufórii, zabávali sme sa futbalom a to je to najkrajšie na futbale,“ zhodnotil po postupe obranca Nico Schlotterbeck.

VAR uštedril ranu Dánom

Súpermi jeho tímu v piatkovom štvrťfinále budú Španieli alebo Gruzínci.

Spomenutú pauzu spôsobenú búrkou využil kouč domáceho kolektívu Julian Nagelsmann na to, aby svojim zverencom ukázal chyby, ktoré spravili počas prvej časti duelu, v ktorej síce dominovali, ale neskórovali.

Podľa Nagelsmanna vtedy sa prezentovali zatiaľ najkrajším futbalom na turnaji. „Som na tento tím hrdý. Hráči si začínajú uvedomovať, akí dobrí vlastne sú,“ zhodnotil kormidelník nemeckého výberu.

Dánsky kormidelník Kasper Hjulmand sa po súboji hneval na systém VAR, ktorý jeho tím v úvode druhého polčasu „obral“ o gól a vzápätí mu uštedril ranu v podobe pokutového kopu pre súpera.

Bol to divoký zápas

„Mám z uvedenej situácie fotku a šlo o centimetrové postavenie mimo hry. Zo štatistického hľadiska to nedáva zmysel. Takto by sme VAR nemali používať,“ povedal smerom k prvej situácii a o druhej doplnil: „Som tak unavený z toho smiešneho pravidla o hre rukou. Joachim bežal normálne, bola to normálna situácia.“

Domáci kouč Nagelsmann sympatizoval s Hjulmandom: „Tiež by ma hnevalo, keby sa to stalo naopak.“

Nemecký tréner tiež dodal: „Celkovo to bol divoký zápas. Prešli sme cez nepriazeň osudu. Najprv sme čakali, či to gól bol alebo nie. Potom či to bola hra rukou alebo nebola. Som hrdý na tento tím. Zaslúžil si tento postup. Dúfam, že sme sa už zbavili zlých spomienok na predchádzajúce turnaje a pochopili sme, akí sme v skutočnosti dobrí.“

Reagoval tým na skutočnosť, že Nemci na ostatných troch vrcholných turnajoch zlyhali. Na predchádzajúcom Eure totiž vypadli v osemfinále s Angličanmi a na MS 2018 a 2022 ani nepostúpili zo základnej skupiny.