S výstrahami sa roztrhlo vrece, na Slovensku aj sneží a na horách bude hroziť mohutná víchrica

Poľadovica, vietor aj snehové jazyky a záveje. Meteorológovia vydali výstrahy prvého aj druhého stupňa a hlásia aj dážď či sneženie.

Ako informuje portál iMeteo.sk, sneženie na Slovensko prináša studený front, ktorý postupuje cez naše územie.

„Sneženie bude pokračovať celú noc, pričom najviac snehu pripadne na juhu Slovenska a bielo môže byť aj v okresoch Komárno, Levice či Nitra. Pod snehom sa ocitne aj celý Banskobystrický kraj a časť západu Košického kraja,“ priblížil spomínaný web.

Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) v noci z nedele na pondelok teplota klesne na 1 až mínus 4 stupne Celzia, ale v údoliach stredného Slovenska môže byť ojedinele chladnejšie.

Do ôsmej ráno je pre okresy Bratislava, Pezinok, Senec, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec a Trnava vydaná aj výstraha prvého stupňa pred poľadovicou.

Predpoveď počasia na pondelok

V pondelok bude v rozsiahlej oblasti nízkeho tlaku vzduchu siahajúcej z Barentsovho mora, cez Škandináviu a strednú Európu až nad centrálne Stredomorie, bude počasie na našom území ovplyvňovať oklúzny front.

Má byť prevažne zamračené a na viacerých miestach sa vyskytne slabé sneženie alebo dážď so snehom. „V polohách do zhruba 300 m sa miestami očakáva aj dážď,“ uvádza SHMÚ na svojom webe s tým, že na krajnom zápase sa zrážky vyskytnú len ojedinele.

Najvyššia denná teplota dosiahne mínus 1 až 4 a na horách vo výške 1500 m bude okolo mínus 5 stupňov Celzia.

Výstraha pred silným vetrom

V pondelok k večeru sa rozfúka a žlté varovanie prvého stupňa je od 17.00 vydané v okresoch Košice mesto, Košice okolie, Michalovce, Trebišov, Prešov a Vranov nad Topľou.

Lokálne sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť okolo 45 kilometrov za hodinu.

Výstraha prvého stupňa pred silným vetrom vydaná na pondelok 23. decembra 2024. Foto: www.shmu.sk

Od 15:00 sa môžu na cestách v okresoch Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov a Stará Ľubovňa tvoriť snehové jazyky a záveje.

Varovanie prvého stupňa pred snehovými jazykmi aj závejmi vydané na pondelok 23. decembra 2024 od 15.00. Foto: www.shmu.sk

Predpoveď počasia na utorok

Na Štedrý deň bude do našej oblasti bude zasahovať tlaková níž nad Balkánom a s ňou spojený oklúzny front sa bude postupne rozpadávať. „Zároveň sa začne od západu rozširovať do strednej Európy výbežok tlakovej výše,“ uvádza SHMÚ.

Má byť oblačno až zamračené, ale na západe ojedinele aj zmenšená oblačnosť. „Miestami, vo východnej polovici na viacerých miestach, sneženie alebo dážď so snehom a v polohách do cca. 400 m aj dážď,“ priblížili vo svojej predpovedi meteorológovia.

Najnižšia nočná teplota klesne na 2 až mínus 3, v údoliach na ojedinele do mínus 5 stupňov Celzia. Cez deň sa bude teplota pohybovať od mínus 2 do 3, ale na juhu môže byť lokálne do 5 stupňov Celzia.

V utorok žlté aj oranžové varovanie

Silno fúkať bude aj v utorok a pre okresy Brezno, Gelnica, Košice mesto, Košice okolie, Michalovce, Rožňava, Trebišov, Prešov a Vranov nad Topľou je od piatej ráno do 21:00 večer vydaná aj vyššia výstraha oranžovej farby druhého stupňa.

Ojedinele sa očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 85 až 105 kilometrov za hodinu alebo 55 kilometrov za hodinu.

Žlté varovanie pred silným vetrom je na utorok vydané v okresoch Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Banská Bystrica, Revúca, Rimavská Sobota, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Sobrance, Spišská Nová Ves, Komárno, Nitra, Nové Zámky, Topoľčany, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov a Svidník.

Ojedinele sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť okolo 45 kilometrov za hodinu.

Výstrahy prvého a druhého stupňa pred silným vetrom na horách vydané na 24. decembra 2024. Foto: www.shmu.sk

Na horách hrozí mohutná víchrica

Silno fúkať bude na Štedrý deň aj na horách a pre vyššie položené oblasti v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice a Žilina je v platnosti od piatej ráno do 21.00 oranžová výstraha druhého stupňa.

V polohách nad zhruba 1400 m sa miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 90 až 105 kilometrov za hodinu, t.j. silná až mohutná víchrica.

Žlté varovanie prvého stupňa meteorológovia vydali pre vyššie položené oblasti v okresoch Bánovce nad Bebravou, Ilava, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Bytča, Kysucké Nové Mesto a Čadca.

Miestami sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, t.j. až víchrica.