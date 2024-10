Rok 2024 bol pre spoločnosť Avon plný inovácií a úspechov

Značka Avon pokračuje v posilňovaní svojho postavenia na trhu kozmetiky s dôrazom na kvalitu, udržateľnosť a rozmanitosť produktov.

Rok 2024 bol plný produktových vylepšeníAvon v roku 2024 predstavil viaceré inovácie vo svojom produktovom portfóliu, ktoré prinášajú zákazníkom ešte efektívnejšiu starostlivosť o pleť. Ikonický produktový rad Anew bol tento rok doplnený o rozjasňujúci očný krém s vitamínom C aj o nový obnovujúci Anew Power pleťový krém. Ten na rozdiel od ostatných krémov Anew obsahuje desaťkrát väčšie množstvo Protinolu™, ktorý podporuje obnovu buniek a zlepšuje pevnosť pleti.

Dekoratívna kozmetika Avon bola obohatená o mnohé výživné látky, ktoré pleť nielen skrášľujú, ale aj chránia a vyživujú počas celého dňa. Vďaka obsahu kyseliny hyalurónovej, glycerínu a viac ako 50 % hydratačných a ochranných zložiek sa matný rúž Avon Hydramatic postará o to, aby vaše pery mali teraz nielen dokonale matnú farbu, ale zároveň boli hydratované. Aj kultový bestseller Avon Power Stay Foundation prešiel vylepšením a je ponovom obohatený o vitamín niacínamid. Je priedušný a bez olejov, čo zaisťuje komfort pri nosení, a navyše obsahuje SPF 10 pre ochranu pleti. Jeho šetrné zloženie neupcháva póry a kryje začervenanie, pričom ponúka širokú škálu matných odtieňov pre všetky typy pleti.

Tridsiate výročie uvedenia prvej vône Avon prišlo aj s vylepšením radu Far Away. Ten sa „prevliekol“ do nových dizajnových flakónov a rozrástol sa aj o exotický variant Far Away Shine. Spoločnosť Avon avizovala na rok 2025 aj plánovaný redizajn ďalších produktov z rôznych produktových skupín.

Dôležitý rok aj v rámci certifikácie

Značka Avon dlhodobo zastáva názor, že testovanie kozmetických výrobkov na zvieratách je neetické a zbytočné. Preto ho nevykonáva a už viac ako tri desaťročia sa angažuje v boji za globálne prijatie humánnych metód testovania. Svoje presvedčenie spoločnosť hrdo potvrdila v roku 2024 ziskom certifikácie Leaping Bunny, ktorá sa vzťahuje na celé portfólio produktov Avon. Certifikát potvrdzuje, že Avon prísne dodržiava požiadavky, ktoré idú nad rámec zákonných noriem, a to nielen pri samotných výrobkoch, ale aj pri všetkých surovinách, ktoré používajú.

Pokračovanie v téme prevencia proti rakovine prsníka a proti násiliu páchanému na ženách.

Spoločnosť Avon opäť potvrdzuje svoj záväzok k podpore zdravia žien na Slovensku. Počas „ružového októbra“ si zákazníci môžu aj tento rok zakúpiť produkt zo špeciálnej kolekcie a tým podporiť iniciatívu Avon za zdravé prsia. Za každý predaný charitatívny produkt s označením ružovej stužky poskytne Avon finančné prostriedky na podporu projektov zameraných na zdravie prsníkov. Značka taktiež podporí najväčšiu konferenciu o zdraví a sebahodnote žien na Slovensku s názvom I SEE ME, ktorá má za cieľ motivovať ženy, aby si vážili samy seba a venovali pozornosť svojmu zdraviu.

Vianoce v Avone

Vianoce sa blížia a s nimi aj čas obdarovania, keď sa snažíme nájsť tie najkrajšie a najvhodnejšie darčeky pre našich najbližších. Spoločnosť Avon pripravila výnimočnú kolekciu produktov, ktoré nielen, že dodajú vašej pleti potrebnú hydratáciu, ale tiež rozvoňajú váš domov kúzelnými vianočnými vôňami. V sortimente nájdete adventné kalendáre ale aj rôzne darčekové balenia obľúbených produktov.

