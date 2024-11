Real Madrid v zime privedie obrancu, ale nie Ramosa. Koho kúpi? (foto)

V španielskom futbalovom klube Real Madrid padlo rozhodnutie, že núdzovú situáciu s obrancami budú riešiť angažovaním stopéra počas zimného prestupového obdobia.

Predstavitelia „bieleho baletu“ podľa webu denníka AS zároveň „zmietli zo stola“ možnosť, že by sa do klubu vrátil niekdajší kapitán „Los Blancos“ Sergio Ramos, ktorý je momentálne bez klubu.

Množstvo zranených

Spomedzi zadákov, s ktorými sa pred sezónou počítalo, že budú častou súčasťou základnej zostavy Realu Madrid, sú zdraví akurát Antonio Rüdiger a Ferland Mendy.

Trio Dani Carvajal, Éder Militao a David Alaba pre vážne zranenia kolien sú dlhodobo mimo a pre zdravotné problémy chýba i alternant na post stopéra – defenzívny záložník Aurélien Tchouaméni.

Na listine maródov sú tiež Lucas Vázquez či Rodrygo.

Plán A, B i C, no prioritou je Laporte

Hoci by angažovanie Ramosa mohlo Realu dočasne „vytrhnúť trň z päty“, čo sa týka zloženia defenzívnej formácie, v klube nerozmýšľajú o spolupráci s čoskoro 39-ročným hráčom.

Aj keď sa zimné prestupové okno otvorí až o dva mesiace, radšej chcú kúpiť niekoho vekovo perspektívnejšieho, kto by bol schopný hrať vo farbách madridského klubu dlhšie ako iba niekoľko mesiacov.

Spomenutý denník AS uvádza, že Real má vytypovaných troch stredných obrancov. V posledných hodinách sa funkcionári dohodli, že prioritou bude Aymeric Laporte zo saudskoarabského Al-Nassr, plánom B bude Francúz Castello Lukeba z RB Lipsko a plánom C má byť nemecký reprezentant Jonathan Tah z Bayeru Leverkusen.